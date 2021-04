Galerka proti demokracii a české místo v konfrontaci

Když v úterý zavolal americký prezident Joe Biden ruské hlavě státu Vladimiru Putinovi a nabídl summit během nadcházejících měsíců, vypadalo to jako dárek Bílého domu kremelské propagandě. K tomu je však nutné vědět, co tomuto okamžiku předcházelo. Praha 6:31 17. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bidenův telefonát začali kremelští okamžitě oslavovat jako projev slabosti amerického prezidenta, který se polekal ruské síly. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ruské obyvatelstvo nejen bylo připravováno na to, že každou chvílí začne válka Ruska proti Ukrajině, do které budou vtaženy státy NATO a rozhoří se světový konflikt. Ruské obyvatelstvo se s tím, že v každou chvíli může začít válka, už smířilo, když si to bude přát Vladimir Putin.

V kremelských médiích to připomínalo nechvalně známý film z roku 1938 Bude-li zítra válka se stejnojmennou písničkou, kde se oslavovala rychlá vítězná válka SSSR proti nepříteli. Začátek skutečné války o tři roky později proběhl samozřejmě úplně jinak a jen za cenu obětování milionů vlastních lidí Sovětský svaz nakonec vyhrál.

V nezávislejších médiích se postup Kremlu kritizoval, ale s podtónem, že se s tím nic nedá dělat, Putin může válku beztrestně rozpoutat a nakonec zničit celý svět, protože má dnes v Rusku takovou moc.

Stále na hraně konfliktu

Připomínaly se Putinovy výroky, že když začne jaderná válka, Rusové jako mučedníci budou v ráji a ostatní prostě chcípnou. A že jaderná válka bude znamenat zničení světa, ale jaký smysl by měl svět, kdyby v něm nebylo Rusko. Zároveň probíhalo hromadění ruských vojsk u hranic Ukrajiny.

Putin strávil dětství mezi leningradskou galerkou a jejími pravidly se řídí. Rozumí jen síle. Teď se rozhodl, že bude vydírat USA válkou, která by mohla zničit svět, načež by se Rusové odebrali do ráje a ostatní by jen chcípli. V úterý nastal kritický okamžik, kdy nebylo jasné, jestli nemůže dojít k jakémukoli, i nechtěnému incidentu, který by válku mohl rozpoutat.

Bidenův telefonát začali kremelští okamžitě oslavovat jako projev slabosti amerického prezidenta, který se polekal ruské síly. Ihned následovalo kremelské varování, že když se Spojené státy odhodlají k dalším sankcím, bude ruská odpověď nejrozhodnější. Se stejnými neřízenými emocemi jako po telefonátu však přijala kremelská propaganda fakt, že Biden se, jak se ukázalo, vůbec nelekl a ve čtvrtek sankce bez váhání vyhlásil. Teď Kreml opět vyhrožuje Bílému domu, že následky budou kruté.

Svět je tak stále na hraně konfliktu, který lze srovnat s karibskou krizí roku 1962. Bidena podpořilo NATO a EU. První vicepremiér členské země NATO a EU Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí však letí do Moskvy v doprovodu prokremelského Slováka Andreje Danka. Má prý jednat o vakcíně Sputnik V, ale z nějakého důvodu s ruským ministrem, který má v gesci dostavbu Dukovan. Premiér Andrej Babiš (ANO) navenek s cestou spokojen není, ale nic proti ní neudělal.

Česká vláda tak ve vážné světové konfrontaci galerky proti demokracii dobrovolně hraje úlohu kremelské podržtašky.

Autor je komentátor serveru novinky.cz