Z Kremlu znějí otevřené výhrůžky

V době internetu není problém zjistit, co se děje v Rusku v rámci takzvaného vlasteneckého šílenství. K dispozici jsou desítky videí s militarizovanou mládeží, recitací válečných básní či úryvky nejsledovanějších televizních pořadů, v nichž účastníci instruovaní Kremlem připravují Rusy na třetí světovou válku s použitím jaderných zbraní a zároveň je uklidňují, že podle Vladimira Putina půjdou Rusové do ráje a zápaďáci jenom chcípnou. Komentář Praha 6:30 30. dubna 2022

Jenže byť je řada aktérů těchto podívaných bezprostředně napojena na nejvyšší vedení, rozhodující je, co prohlásí sám diktátor, nebo jeho důvěrníci. Proto je namístě podívat se, co v poslední době pronesli.

Nikolaj Patrušev (70) je tajemníkem Rady bezpečnosti Ruské federace. Minulost má spojenou s KGB jako většina Putinových podřízených. Má pověst jednoho z členů prezidentova nejbližšího okolí.

Ve vládním listu Rossijskaja gazeta před několika dny vyšel obsáhlý rozhovor s Patruševem. Uvedu několik příznačných citátů, které charakterizují mentalitu tohoto vlivného muže z Kremlu.

„Američané ve snaze potlačit Rusko použili své chráněnce v Kyjevě a rozhodli se, že vytvoří protiklad naší země, přičemž si pro tento účel cynicky vybrali Ukrajinu a uskutečnili pokus o rozdělení v podstatě jednotného národa. Když nedokázal Washington najít žádný pozitivní základ pro přivábení Ukrajinců, začal jim dlouho před státním převratem v roce 2014 vnucovat, že jejich národ je výjimečný a že mají nenávidět vše ruské.“

„Většina Ukrajinců, kteří přijeli na Západ, je přesvědčena, že Evropané je musí živit a šatit, a když je nutí pracovat, začínají se bouřit.“

„I v současné době jsem přesvědčen, že sovětská vzdělávací škola byla historicky nejlepší a nejprogresivnější na světě. Náš pohyb vpřed se musí konat s přihlédnutím k této skutečnosti.“

Patrušev ale není hlavní postava, tou je Vladimir Putin. Jaká jsou jeho nejnovější prohlášení?

Vnější vměšování

Ocituji ta ze čtvrtka 28. dubna. Západ „popostrčil Ukrajinu k přímému střetu s Ruskem, s naší zemí. Připomínám, že podobné plány včetně vojenského útoku na Krym a Donbas byly bohužel obsahem současných doktrinálních ukrajinských dokumentů a ukrajinský národ měl mít roli spotřebního materiálu.“

Hlavním Putinovým vzkazem světu ohledně ruské války na Ukrajině je však tato pasáž:

„Zdůrazňuji ještě jednou: Pokud si někdo usmyslí, že se bude vměšovat do běžících událostí zvnějšku a bude vytvářet pro Rusko hrozby strategické povahy, které budou pro nás nepřijatelné, musí vědět, že naše odvetné údery budou bleskové, rychlé. Máme pro tento účel všechny nástroje, a to takové, kterými se teď nemůže pochlubit nikdo jiný. My se ale chlubit nebudeme, my je budeme používat, když to bude zapotřebí. Chci, aby to věděli všichni. Všechna rozhodnutí o tom jsme už přijali.“

Z Kremlu tedy znějí otevřené výhrůžky.

Autor je komentátor serveru novinky.cz