Kreml chce zrušit právo statisíců Rusů být volen

Na podzim budou volby do dolní komory parlamentu nejen v Česku, ale také v Ruské federaci, do Státní dumy. Zatímco u nás se politici připravují na kampaň, ve které budou chtít přesvědčit občany, že jejich konkurenti nejsou hodni zvolení do parlamentu, v Rusku na to jdou jinak. Je připraveno zrušení práva být volen pro lidi, kteří nevyhovují Kremlu. Komentář Praha 6:29 9. května 2021

Nový zákon již předložili zákonodárci státostrany Jednotné Rusko. Právo být volen do Státní dumy má být upřeno lidem spojeným s „extremistickými nebo teroristickými organizacemi“.

Jako sláma z bot čouhá z tohoto návrhu účelovost, protože je na spadnutí rozhodnutí prokuratury, která takto označí struktury, které vybudoval a před svým otrávením ruskými tajnými službami řídil Alexej Navalnyj.

Celkově se to dotkne podle bývalého šéfa Navalného štábů Leonida Volkova více než 200 tisíc lidí. To byly Navalného struktury tak početné? Ne, v žádném případě. Oč tedy jde? O to, že zákaz se má rozšířit na každého, kdo přispěl této organizaci penězi či majetkem, byl jejím poradcem, pomáhal organizačně nebo jakkoli jinak.

Dobře, ale bude to jako v každé civilizované zemi platit od okamžiku přijetí zákona, je to tak? Navalného stoupenci potom nemají důvod k obavám, když přispěli předtím. Ne, je to jinak. Zákaz být volen by se týkal kohokoli, kdo se dopustil výše uvedené činnosti během jednoho roku před okamžikem schválení příslušného zákona (to má platit pro sympatizanty a řadové členy) a během tří let před tímto okamžikem (to má platit pro vedoucí pracovníky).

Zákaz být volen by působil pro první kategorii po dobu tří let od okamžiku vyhlášení organizace jako extremistické či teroristické a pro druhou kategorii to má být pět let.

Náhubek státu

Je to sice v rozporu se článkem 45 ruské ústavy, který zakazuje zpětnou platnost zákonů, a se zákonem o základních zárukách volebního práva a práva na účast v referendech občanů Ruské federace. Ruský stát je ale založen na principu, že vůdcova vůle je výš než zákon. Může se vymyslet způsob, který by tento rozpor v praxi odstranil.

Publicista Kirill Martynov k tomu poznamenal: „Když na zkrvaveném čenichu státu chybí náhubek, požírá všechno na své cestě. Náhubek státu byl odstraněn v roce 2014 spolu se začátkem války. Nyní lze nepřátele po obě strany hranice prohlašovat za osoby mimo zákon a vraždit.“

Leonid Nikitinskij v listu Novaja gazeta napsal, že státní moc by mohla zavést také volební omezení podle intelektu: kdo je až moc chytrý, přijde o volební právo.

„Miliony ruských občanů, kterým sebrali zákonné zastoupení v Dumě, nebudou mít jiný způsob, jak vyjádřit svůj názor, než jít do ulic a doplnit řady ‚osob spojených s extremismem‘, ne-li s ‚terorismem‘. Kruh se uzavírá a definitivně ho uzavřou pomocí pout‚ soudy a pořádkové orgány‘,“ napsal Nikitinskij.

