Kreml zakázal Rusům volat přes WhatsApp a Telegram

V půlce končícího týdne se v jednom z ruských telegramových kanálů objevila informace, že se Kreml definitivně rozhodl zakázat Rusům volat přes WhatsApp a Telegram. Poslal jsem to do své ruské referenční skupiny bývalých spolužáků z vysoké školy. Nikdo neuvěřil.

Komentář Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Aplikace WhatsApp (ilustrační foto)

Aplikace WhatsApp (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Dokonce se mi dostalo odpovědi, že jde o zlostnou propagandu Západu a dílo eurobyrokratů z Bruselu. Když jsem trval na tom, že jde o ruskou zprávu, přišla také tato reakce: „Už nás nic nepřekvapí. Odolnost je naší hlavní charakterovou vlastností.“

Přehrát

00:00 / 00:00

Alexandr Mitrofanov: Kreml zakázal Rusům volat přes WhatsApp a Telegram

Druhý den byl zákaz oficiální: „V rámci boje proti trestné činnosti přijímá Roskomnadzor (státní cenzurní orgán. – pozn. aut.) opatření k omezení hlasových hovorů v zahraničních komunikačních aplikacích,“ informovala server RBC tisková služba Roskomnadzoru.

„Informujeme, že v souladu s materiály orgánů činných v trestním řízení jsou přijímána opatření k částečnému omezení hovorů v těchto zahraničních messengerech. Žádná další omezení jejich funkčnosti nejsou zaváděna,“ uvedla.

Ruský messenger Max

Bývalý spolužák, který pracuje pro ruskou propagandu, přispěchal s vysvětlením: „Nemáme žádné obavy, naši milí cizinci (to je jedna spolužačka a já, co nežijeme v Rusku. – pozn. aut.). V Rusku byl spuštěn náš rodný messenger Max. Budeme volně komunikovat.“ 

Max má podle představ Kremlu zajistit plnou kontrolu státu nad občany, kteří ho používají. Dříve oznámila jiná spolužačka, že v práci museli povinně podepsat závazek, že si Max instalují a budou mu dávat přednost.

Rusko chce omezit volání přes Telegram a WhatsApp. Vyvíjí místo nich vlastní aplikaci

Číst článek

Spolužák propagandista ale měl vysvětlení pro všechno: „Přátelé, považuji omezující opatření za oprávněná, zejména pokud jde o WhatsApp. V poslední době se na WhatsApp (včetně mě osobně) valí spousta hovorů z neznámých čísel... Já samozřejmě takové hovory blokuji, ale mnoho lidí se dostává do sítí podvodníků. Říká se, že všechny tyto hovory (i videa) pocházejí z call center na Ukrajině... Ať už je to jakkoli, v Maxu už to nebudou moci dělat.“ 

Vzápětí ruská organizace Obránce MTS, která se zabývá potíráním internetového zločinu, sdělila: „Podvodníci neustále zdokonalují své podvodné praktiky a vymýšlejí nové. Například již pozorujeme podvody spojené s aplikací Max. Zatím se jedná o ojedinělé případy, ale to znamená, že podvodníci testují různé hypotézy, které mohou následně použít ve velkém měřítku.“  

To ale na postupu Kremlu nic nemění.

Ochrana mladých Rusů...

Místopředseda výboru Státní dumy pro hospodářskou politiku Artem Kirjanov prohlásil pro RIA Novosti, že skrz WhatsApp a Telegram „jsou naši lidé zapojováni do teroristických a extremistických aktivit, přičemž důraz je kladen na mládež“. 

Ruský stát naopak své lidi ochrání. Za tímto účelem o nich musí vědět úplně všechno. Proto budou obyvatelé Ruska dobrovolně povinně používat „jejich rodný Max“.

Autor je komentátorem serveru novinky.cz   

Alexandr Mitrofanov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Komentáře

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme