Kritická situace v Gaze. Zajímá to naši vládu vůbec?

Gaza čelí hladomoru, který podle OSN a IPC (globálního monitoru hladu) dosáhl „nejhoršího scénáře". Stovky tisíc lidí hladoví, děti masivně trpí podvýživou, úmrtí z hladu prudce narůstají. Denně o tom informují zahraniční média, naposledy například americký Washington Post. Komentář Praha 6:30 1. srpna 2025

V jednom z textů britského listu The Guardian se pro změnu cituje nejnovější zpráva Světové zdravotnické organizace. Ta varuje, že v Gaze počet úmrtí z podvýživy v červenci prudce vzrostl. Za jediný den zemřelo na následky hladu 14 lidí, z toho 9 dětí.

Rozdělování humanitární pomoci je extrémně nebezpečné – stovky Palestinců byly zabity při pokusu získat jídlo. Od konce května přes 750 lidí přišlo o život jen při distribuci pomoci.

Děsivé fotky z místa, kde dochází čas, jsou dohledatelné pro každého. „Díky Bohu, vyhlazujeme to zlo,“ řekl minulý čtvrtek izraelský ministr pro kulturní dědictví Amichaj Elijahu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se sice od jeho zcela odporného výroku distancoval, jen pár dní na to však izraelský deník Haaretz informoval, že Netanjahuova vláda připravila koncepci pro postupnou anexi celé Gazy a její kolonizaci osadami, zatímco zbytky palestinského obyvatelstva mají být nuceně vysídleny.

Globální kritika

Chování a postup Izraele vůči palestinskému obyvatelstvu je terčem masivní globální kritiky. Generální tajemník OSN António Guterres označil izraelské operace za „nezákonné a nesnesitelné“, vyzval k okamžitému plnému obnovení humanitárního přístupu.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva i Světová zdravotnická organizace varují před dalším zhoršením humanitární situace, označují izraelské praktiky za kolektivní trest a porušení mezinárodního práva. Odborníci na genocidu a holokaust zcela otevřeně mluví o tom, že v Gaze probíhá genocida.

Kritika roste i v samotném státu Izrael. B’Tselem a Physicians for Human Rights–Israel jsou první větší izraelské organizace, které dne 28. července 2025 veřejně obvinily izraelskou vládu z páchání genocidy v Gaze. Ve společné zprávě uvedly, že Izrael vedl koordinovanou kampaň proti občanské infrastruktuře a životním systémům. A že rétorika a činy ukazují jasný úmysl, čímž se naplňuje definice genocidy podle mezinárodního práva.

V posledních týdnech a měsících se výrazně rozšířil počet států, které veřejně odsoudily izraelskou ofenzivu v Gaze a vyzvaly k okamžitému příměří. Můžete hádat dvakrát: Česko mezi těmito státy není, a to i přesto, že postoje vlády kritizuje v posledních měsících i prezident Petr Pavel. Neúspěšně.

Není to ‚jen‘ ostudné

Česká vláda se na stranu Izraele staví zcela nekriticky. Jsme možná tím nejvíce přátelským státem, který vláda Netanjahua momentálně na světě má.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (za Spolu) tomuto postoji nasadil korunu, když nás informoval o telefonátu se svým izraelským protějškem Gideonem Saarem.

„Zdůraznil jsem českou podporu dvoustátnímu řešení v souvislosti s probíhající konferencí v New Yorku a poděkoval za odhodlaný boj proti islámskému terorismu. Ocenil jsem také nový přísun humanitární pomoci do Gazy a apeloval na plnění dohody mezi Evropskou unií a Izraelem o jejím poskytování. Bezpečí civilistů je naprostý základ,“ řekl Lipavský.

Jeho slova působí jako výsměch všem mrtvým, jako výsměch všem, kteří v Gaze denně umírají a nejspíše umírat budou. Je to také výsměch mezinárodnímu právu a samozřejmě právům lidským.

Vláda Petra Fialy (ODS, koalice Spolu) si o sobě ráda vypráví jednu pohádku: je o příkladné zahraniční politice. Postoje českých ministrů a většiny politiků k situaci v Gaze ale dokládají, nakolik selektivní přístup Fialova vláda má.

Není to „jen“ ostudné. Je to také už zcela lidsky nepochopitelné. V podobných situacích se občas říká, že poslední zhasne. Ale zdá se, že čeští politici budou genocidě v Gaze svítit i nadále – možná až do samého konce.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found