Generál ostře zkritizoval Putina. Jako nacionalista a antisemita

Česká média v končícím týdnu zveřejnila zprávu o otevřeném dopisu Vladimiru Putinovi. Autor, generálplukovník ve výslužbě Leonid Ivašov, který je předsedou Všeruského shromáždění důstojníků, vyzval Putina k rezignaci. Z mnoha reakcí lidí, kteří ruský vývoj nesledují, bylo patrné, že tento dopis pojali jako projev protiputinské opozice. Jenže skutečnost je vrstevnatější. Komentář Praha 9:52 12. února 2022

Osmasedmdesátiletý Leonid Ivašov býval do roku 2002 vysoce postaveným funkcionářem ruské armády, posléze byl propuštěn a hořkost spojená s tímto vývojem je v jeho projevech přítomna dodnes.

Dopis adresovaný Putinovi sice obsahuje kritiku agresivity současné hlavy státu vůči Ukrajině, ale Ivašovovi jde především o to, aby znovu zdůraznil, proč je Putinův režim podle něj špatný a vede Rusko do záhuby.

Málokdo si všiml, že podobné prohlášení vydalo Všeruské shromáždění důstojníků přesně rok před otevřeným dopisem Putinovi. O válku s Ukrajinou tam vůbec nešlo, ale kritika Putinova režimu tam byla a byl pojmenován jako „liberálně sionistický“.

Gorbačov a Jelcin jako zločinci?

Ivašov se svým antisemitismem nikdy netajil. V rozhovoru v roce 2013 obvinil Židy Lva Trockého, Jakova Sverdlova a Vladimira Lenina, jehož do tohoto počtu zahrnul kvůli jeho židovskému dědečkovi, z potlačení Rusů a Josefa Stalina naopak vyzdvihl jako politika, který skončil s nadvládou Židů a Rusy povýšil.

Generálplukovník tehdy popsal svoje chápání Ruska v roce 1917 takto: „Přišel k nám světový sionismus s ideou světové revoluce, která počítala se zničením říší a uchvácením moci pseudodemokratickou cestou třídou superbohatých lidí, bankéři milionáři… V Ruské říši tehdy žila více než polovina Židů celého světa, kteří byli organizováni a mobilizováni prostřednictvím různých politických struktur. Ty Židy, kteří nechtěli ‚jít do revoluce‘, všelijak pronásledovali a dokonce zabíjeli.“

Ivašov však, zdánlivě v rozporu se svým chápáním Sovětského svazu, označil za „dva největší zločince v dějinách Ruska a geopolitické vrahy“ Michaila Gorbačova a Borise Jelcina, kteří zahájili a dokončili rozbití komunistického státu. Jenže další generálův výrok vrhá na tento zdánlivý nesoulad jiné světlo.

„Sovětský projekt, zvláště poté, co v něm začal hrát rozhodující úlohu Stalin, se stal pokračováním první geopolitické doktríny Ruska, která se jmenuje Moskva – třetí Řím. To je mesianistická doktrína, která zahrnuje nejen byzantské pravoslaví. To je protizápadní, protikatolická doktrína spravedlnosti,“ řekl v roce 2017.

Vladimir Putin nemusí mít z kritiky Leonida Ivašova těžkou hlavu. Černosotněnské názory vysloužilých sovětských důstojníků nejsou v současné ruské armádě tak populární, aby to stálo za vůdcovu pozornost.

Autor je komentátor serveru novinky.cz