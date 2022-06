Stále víc lidí pracuje. Kde vidíte krizi?

Mnoho znalců se shodne na tom, že nastanou vážné ekonomické nepříjemnosti. Dalo by se říci, že varovných hlasů není nikdy dost. Jedna okolnost však temným vyhlídkám odporuje, okolnost je to nadmíru důležitá a poslední ekonomická data potvrzují, že se v této věci k horšímu nic nezměnilo. Komentář Praha 16:45 1. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sváření konstrukce autobusu | Zdroj: Iveco Czech Republic

Proslulý prorok temných zítřků Nuriel Roubini, který úspěšně předpověděl globální finanční krizi, si dal práci s tím, aby vyjmenoval jedenáct důvodů, proč svět míří do další krize, pro kterou se už vžil název stagflace.

Hned na druhém místě jmenoval trhání globalizačních řetězců, které mimo jiné umožňují vyspělým průmyslovým státům využívat pracovní sílu chudších rozvojových ekonomik, jak se stalo v minulých desetiletích zvykem.

Na třetím místě pak slavný ekonom Roubini uvedl stárnutí světové populace, které se v ekonomice opět projeví především tak, že se zmenší nabídka pracovní síly, dokonce v zemích jako jsou Čína, Rusko nebo Korea.

Bez pracovní síly ovšem není možné vyrábět, ekonomický růst se zastaví a tím je jeden z předpokladů stagflace naplněn.

Pracovníci z Ukrajiny

Nejde o to zpochybňovat varování věhlasného akademika, těžko však pochopit, proč by se měly zmíněné potíže týkat Česka.

Právě se objevila poměrně přesná data, že v prvním čtvrtletí vyrostl počet zaměstnaných o 30 tisíc. To je důležitá informace, která ze všech čísel nejlépe hodnotí stávající ekonomickou situaci a předpovídá další vývoj.

Pokud podniky potřebují nové lidi, pak přece mají co vyrábět a jejich prosperita roste. A pokud jsou potřebné pracovní síly k dispozici, pak to svědčí, že lidé mají chuť pracovat a sami se zasloužit o to, jak kvalitní život budou žít.

Údaje o tom, že pracuje stále více Čechů a občanů v Česku žijících, se mohou v blízké buducnosti změnit. Nic nejde vyloučit. Nápadně však zpochybňují předpoklad, že také pro Česko platí dvě z nejdůležitějších Roubiniho výstrah.

Jistě, Češi stárnou. Jenže jejich stavy jsou doplňovány ze zahraničí, naposled v tragické souvislosti ruské agrese na Ukrajinu. Každý Ukrajincům přeje, aby se mohli vrátit domů, ale v této chvíli pomáhají zacelit prázdná místa na zdejším pracovním trhu.

Výpadky pracovníků v zámořských zemích mohou Čechy dokonce do určité míry potěšit. Vyspělé průmyslové státy Evropy se budou muset po těch, kdo mohou vyrábět, poohlédnout jinde, těžko však hledat jinde než na východě kontinentu, kde lidé dosud mají schopnosti vyrábět. Jak tedy může mít potíže země, která má dostatek pracovních sil a jistotu, že po nich poroste poptávka?

Mohou přijít těžké časy a existuje pro to hodně důvodů, jak říká ekonom Roubini. Kontrolní otázka však zní, jak se povede zemi, pro kterou některé z těch nejdůležitějších důvodů neplatí.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy