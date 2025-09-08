Kroužky jako luxus. Jak září odhaluje propast mezi rodinami
Zaplatit školní obědy, družinu, koupit nové boty na tělocvik, přezůvky do školy, projít seznam nutných sešitů, obalů, pomůcek a dalších nezbytností, které se „nějak“ objeví cestou. Starším dětem tramvajenky, a pokud dojíždí z větší dálky, je nutné nastartovat koloběh každodenních lístků.
Tak nějak vypadá uvažování většiny rodičů, kteří mají školní děti a kteří už od půlky srpna vyhlížejí září jako jeden z nejnáročnějších měsíců v roce. Nejen logisticky, ale i finančně.
00:00 / 00:00
Apolena Rychlíková: Kroužky jako luxus. Jak září odhaluje propast mezi rodinami
Pokud máte peníze, nepředstavuje pro vás konec srpna a začátek září zas tak velký problém: jistě, jedná se o období plné stresu, který s větší či menší intenzitou prožíváme začátkem školního roku všichni.
Pokud však peníze nemáte, přidá se k běžnému stresu i hromada obav. Z finanční udržitelnosti, ze strachu o zajištění dětí, z obav, jak vyjdeme, když zaplatíme větší částky než běžně.
Žádný rodič nechce, aby se jeho dítě ve škole cítilo špatně. Třeba proto, že rodina nemá na aktovku, penál nebo boty na tělocvik. Průměrné výdaje na pořízení takových věcí se dnes pohybují kolem pěti až deseti tisíc na dítě.
Kroužky pro děti vyjdou na několik tisíc za pololetí. Rodičům ve finanční nouzi pomáhá řada nadací
Číst článek
Samozřejmě, pomáhají charity a neziskové organizace, všechno ale pokrýt nemohou. A pak jsou tu ještě kroužky… Kdo by si nepřál pro své děti nějakou aktivitu, možnost rozvíjet talenty.
Inspirace ve Finsku
Podle průzkumu, který v červenci provedla agentura Ipsos pro společnost Pluxee mezi více než tisícovkou rodičů, se většina z nich chystá při nástupu dětí do školy vydat maximálně čtyři tisíce korun.
Celkem 17 procent rodičů pak za nejnáročnější položku považuje povinnou školní výbavu. Jako největší finanční zátěž označili dotázaní především kroužky a další mimoškolní aktivity, což uvedlo 23 procent z nich.
Pro rodiny s nižšími příjmy jsou kroužky nedostupné. Ne snad, že by o ně děti z chudších rodin neměly zájem. Ale i relativně malé poplatky za volnočasové aktivity jsou pro jejich rodiče velkou překážkou.
Školní pomůcky vyjdou rodiče asi 3000 korun na dítě. Nejvíce se prodraží potřeby pro prvňáčky
Číst článek
V českém prostředí sice fungují školní družiny, domy dětí a mládeže nebo různé volnočasové kluby, ale jen málokteré aktivity jsou opravdu zdarma. I částky v řádu stokorun měsíčně mohou být pro rodiny se dvěma či třemi dětmi nebo pro samoživitele neúnosné.
Zajímavou inspiraci nabízí Finsko. Tamní školy testují model s názvem „Hodina volného času“, v rámci kterého děti dostávají možnost věnovat se různým aktivitám: od sportu přes hudbu až po umění. Tuto možnost lze využít přímo během školního dne a zcela zdarma.
Pilotní projekt už běží ve dvaceti obcích a výsledky ukazují, že bez takovéto dostupnosti by se velká část znevýhodněných dětí do žádných kroužků nezapojila. Finská cesta je přitom jednoduchá: odstraňuje nejen finanční, ale i časové a organizační bariéry. Dítě nemusí nikam cestovat a rodiče se nemusejí starat o dodatečné platby či hlídání.
V Česku takový systém zatím nemáme. Přestože možnosti volnočasových aktivit existují a navštěvují je statisíce dětí, není účast rovnoměrná. Pro část rodin zůstávají kroužky mimo dosah.
Finský model proto ukazuje, jak by bylo možné posílit rovnost příležitostí a umožnit i dětem z chudších rodin rozvíjet své talenty. Dát dětem šanci bychom měli chtít všichni – stačí se jen inspirovat.
Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found
Čechům stále nedochází vážnost situace
Jan Vávra
Válka na papíře – Anexe Západního břehu versus uznání Palestiny
Jan Fingerland
Co dělat, když soudy rozhodují ve stylu královna Koloběžka první
Petr Honzejk
Brusel nemůže donekonečna mlčet k Ficově a Orbánově spolupráci s Putinem
Martin Fendrych