Krteček je významná postava na české scéně. Jak známo, dobyl Čínu, tuto zemi budoucnosti, která staví naše politiky do stoje spatného. To je ten stoj, jemuž se někdy taky říká „srazit kufry“.

Krteček je významná postava mediálně sledovaného soudního sporu o dědictví. Ten svým duchem připomíná starší dědickou při. Ta dopadla tak, že podle rozhodnutí soudu Josef Skupa není autor Spejbla a Hurvínka a že tudíž Hurvínek patří tomu, kdo zrovna tahá nitky. Vraťme se ale ke Krtečkovi.

Je to pozoruhodná symbióza mezi astronautem a Krtečkem. Víme, že Krtečka vynesla do kosmu česká vazba, jelikož paní astronautová Feustelová je po mamince českého původu a byla to pravděpodobně ona, kdo Andrew Feustelovi přibalil Krtečka do kufru.

Držet palce Krtečkovi

Těžko usuzovat, jak se Krtečkovi v Mezinárodní kosmické stanici (ISS) líbilo. Je ale velmi pravděpodobné, že on sám potěšil Andrew Feustela a jistě i další kolegy na ISS. Není to zas tak výjimečný jev, taková milá nicotnůstka v studeně technickém prostředí.

Vždyť taková kabina náklaďáku taky není nic útulného a přece prakticky v každé uvidíte něco milého, dotýkaného blízkým člověkem, něco, co vůbec nesouvisí ani s náklaďákem, ani s cílem cesty. No a taková ISS je vlastně taky tak trochu náklaďák.

Krteček se podíval do kosmu před rokem. Andrew Feustel je mezi námi v těchto dnech a jsem rád, že i přes tu milou hračku povzbudil zájem o kosmonautiku u nás. Moc mě mrzí, že utichl. Po euforii z 60. let nezbylo mnoho stop a díkybohu, že jsou aspoň nadšenci, něco jako strážci ohně foukající do vyhasínajících uhlíků.

Mnozí jistě využijí příležitosti si s astronautem Feustelem popovídat. Třeba o tom, jak vnímá tu proklamovanou vizi, že se Američané vrátí na Měsíc do pěti let. Zaznamenal jsem to ve zpravodajství a pak vše zase utichlo. No, snad je to na vážno.

A kdybych měl hodně držet palce, tak Krtečkovi, aby ho vzali do lunární kabiny.

Možné to je. Dokonce i to je možné, že se v té kabině bude mluvit čínsky.