Krvavý diktátor na ikoně

O to podivnější je argumentace gruzínského nejvyššího kléru: tomu nevadí, že na ikoně je Stalin, jemuž svatá Matrona Moskevská žehná k vítězství při obraně Moskvy, ale to, že nějaké setkání Stalina se světicí není doloženo v kanonických textech, a není tudíž uznáno Ruskou pravoslavnou církví. Ergo kladívko – jinak by asi masový vrah na sakrálním obrazu nevadil. Poněkud zvláštní logika…

Příznačné ovšem je, že ikonu tbiliskému katedrálnímu chrámu Sameba darovala proruská strana Vlastenecká aliance.

Když pak kdosi z těch, kdo proti Stalinovi na svatém obrazu protestoval, polil sporný výjev barvou, jedna z vůdkyň zmíněné strany Irma Inašviliová oznámila, že Vlastenecká aliance tvůrce ikony poprosí, aby scénu se Stalinem nahradil jiným, méně problematickým výjevem ze života svaté.

Její dárci nicméně budou trvat na tom, aby tresty za útoky na sakrální stavby a předměty v Gruzii byly zpřísněny. Politická opozice tento požadavek ihned označila za „klasický předvolební populismus“.

Vděční potomci naše zásluhy ocení

Jistě nevšední způsob Stalinova zobrazení lze v tomto případě bezesporu připsat jeho gruzínskému původu a faktu, že pro kdekoho je tam dodnes opravdu svatý.

Povýšení do ranku zobrazovací svatosti však samozřejmě přichází odjinud – a jistě tušíte odkud. Ruské sociální sítě už před časem přinesly sérii fotografií z tehdy budovaného chrámu ruského ministerstva obrany a ozbrojených sil. Jeho zdi zdobí historické výjevy a jedním z nich byla i mozaika Nekrvavé připojení Krymu.

Nalézáme na ní Vladimira Putina, Sergeje Šojgua, Vjačeslava Volodina, Valentinu Matvijenkovou a kromě těchto vrcholných ruských politiků i představitele současné ruské generality. Když se o tomto populárním internetovém námětu dověděl ruský prezident, nechal mozaiku odstranit. Zbyl po ní jen nápis Navždy s Ruskem.

Podle svého mluvčího Peskova se ale později pousmál a řekl: „Jednou vděční potomci naše zásluhy jistě ocení, ale zatím je na to brzy.“ Podtón tohoto Putinova několik let starého výroku k výstavbě chrámu, zasvěceného památce 75. sovětského výročí nad hitlerovským Německem, je jasný: A stejně jednou svatý budu!

Autor je komentátor Českého rozhlasu