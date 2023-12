Kryptoměnová horečka je zpět. Snad vydrží

Investoři hledající výdělky naproti tomu díky vysokým úrokovým sazbám dostali výnosy snadno na bezpečnějších místech, než je kryptoměnová džungle. Tento odvrat štěstěny od kryptoměnového trhu trval až do letošního podzimu.

Atraktivitě digitálních měn nepomohlo několik ošklivých skandálů včetně pádu velké kryptoměnové burzy FTX, kde zmizelo deset miliard dolarů a její zakladatel a tvář, do té doby bezúhonný chlapec z profesorské rodiny, Sam Bankman-Fried, čelí obvinění s trestem 110 let vězení.

V půlce října začal trh nabírat dech a v prosinci bitcoin vystřelil nad 44 tisíc dolarů, tedy na milion korun, a na úroveň z dubna 2022.

Kryptoměnová horečka je zpět, hlásí média. Důvodů je víc. Jednak inflace globálně klesá, takže se počítá s postupným snižováním úrokových sazeb. Výnosy z aktiv už nebudou bezpracné a nižší sazby znamenají větší chuť riskovat. Sebenaplňující se proroctví tak vrací optimismus i na rizikový kryptoměnový trh.

Na růst to nevypadá

Materiální věcí, která obratu trhu k lepšímu pomohla, je snaha prestižního amerického fondu Black Rock vytvořit investiční fond zaměřený na kryptoměny. Pokud to vyjde a americké úřady to schválí, jednak bude na kryptoměnovém trhu nový velký kupec a možná by časem přibyli další.

Za druhé se tím kryptoměny dostanou z oné džungle a polosvěta do lepší společnosti skutečných investorů z Wall Street. Toto vše kryptoměny hezky nasvítilo.

Někteří optimisté, třeba jako známá investorka Cathie Woodová, tvrdí, že bitcoin dokázal, že je uchovatelem hodnoty podobným jako zlato. To je ale spíše přehnané. Inflace je ve světě dva roky a bitcoin až doteď peníze investorům spíš ztrácel. Z vývoje posledních týdnů nelze dělat velké závěry.

Kritici bitcoinu a spol. namítají, že kryptoměny na rozdíl od dluhopisů či akcií nejsou kryty skutečnými aktivy, ani slibem státu, který garantuje hodnotu, jako je to v případě skutečných peněz. Jejich hodnota je jen virtuální, konsenzuální, dejme tomu psychologická.

Na kryptoměnovém trhu platí, čím míň hodnoty, tím víc vášně. Peníze vytvářené z ničeho podléhají rychlým vzestupům i tragickým pádům, právě proto, že jejich hodnotu kromě psychologie nic nedrží.

Proto se už zase vrátily na scénu zaručené předpovědi, že za pár týdnů bude bitcoin stát sto tisíc dolarů. To se říkalo naposled v prosinci roku 2021, vpředvečer války na Ukrajině, kdy bitcoin stál rekordních 69 tisíc dolarů.

Na takový růst to vážně nevypadá. Přesto je vzestup kryptoměnového trhu dobrým signálem. Vlil na trhy další známku optimismu. Kdyby to chvíli vydrželo, jedině dobře.

Autorka řídí byznysový web Newstream.cz.