Filip se nerozbil o Skálu

Po výprasku ve sněmovních volbách to vypadalo na to, že KSČM bude mít v dohledné době nového předsedu. Vojtěch Filip pod tíhou nejhoršího výsledku od listopadu 1989 zvažoval, že se o post předsedy na mimořádném sjezdu nebude ucházet. 15 poslaneckých mandátů však při rozložení sil v dolní parlamentní komoře stačilo k tomu, aby se z KSČM stal žádaný partner ve vládní hře. Komentář Praha 13:00 22. dubna 2018

Po historickém propadáku je tak na dosah nečekaný úspěch.

Byť straníků ubývá a podpora voličů slábne ještě více, jsou komunisté vedle hnutí ANO jedinou stranou, se kterou se momentálně počítá při skládání potřebné většiny.

V tuto chvíli to vypadá na podporu varianty hnutí ANO se sociální demokracií. Jak vyplynulo ze slov Vojtěcha Filipa, je předjednána určitá forma tolerance tohoto menšinového kabinetu.

Vidina vládního angažmá patrně přispěla k udržení se Filipa v čele strany. Přesto nezískal příliš silný mandát. Mizerný výsledek z loňského podzimu mu straničtí kolegové nezapomněli.

Tonoucí se stébla chytá

Možná i pod vlivem projevu prezidenta Miloše Zemana však většina z nich nakonec nepodpořila nejvážnějšího Filipova konkurenta Josefa Skálu. Jeho slovník totiž odpovídá pohledu do minulosti, který prezident Zeman na sjezdu kritizoval. Tedy ve stylu Vítězného února 1948 a podobně.

Přitom podobný styl by na větší počet voličů nezabíral. Otázkou zůstává, zda se komunistům podaří přilákat příznivce na to, že budou tolerovat vládu, v jejímž čele stane trestně stíhaný Andrej Babiš (ANO).

Ostatně v minulém volebním období si sociální demokraté mohli ověřit, že to nefunguje. To byli v pozici nejsilnější vládní strany a ne v postavení podporovatele kabinetu, který stojí mimo.

Vypadá to na to, že komunisté se rozhodli pokračovat ve stylu – tonoucí se stébla chytá. Proto se Filip nerozbil o Skálu. Následující měsíce ukáží, jak dopadl náraz komunistů do Babiše.