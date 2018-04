Trestní stíhání premiéra přivádí komunisty k moci

Byť KSČM navazuje na KSČ, nehrozí jí, že by kvůli její činnosti byl přijat nějaký podobný zákon. V době, kdy si připomínáme 70. výročí nástupu komunistů k moci v únoru 1948, naopak velmi pravděpodobně přijme vládní angažmá.

KSČM sice získala nejméně poslaneckých mandátů od vzniku České republiky a není pro většinu voličů atraktivní. Rozložení sil ve sněmovně jí však nabízí historickou příležitost.

Poprvé od listopadu 1989 budou mít autentičtí komunisté vliv na vznik a fungování vlády v této zemi. Na bývalé komunisty působící v jiných stranách, kteří byli součástí vládní koalice a ministry, si veřejnost už dávno zvykla.

Důsledek politického obchodu

Nyní bude muset vstřebat, že následovníci zločinné a zavrženíhodné organizace budou velmi pravděpodobně podporovat nově se rodící kabinet. Vděčí za to nejenom rozložení sil ve sněmovně, ale také snaze trestně stíhaného Andreje Babiše stát se znovu premiérem. Kdyby na tom netrval, existovaly by i jiné možnosti, jak se dobrat k vládě s důvěrou, než nějaká forma spolupráce s KSČM či SPD.

Takto přivede staronový předseda komunistů Vojtěch Filip své kolegy před dveře Strakovy akademie. Vstoupit do ní jim brání především nemožnost skloubit členství země v NATO s jejich negativním pohledem na tuto alianci. To by nezvládl ani velmi flexibilní Andrej Babiš.

Maximem možného, co mohou obě strany dohodnout, bude podpis jakési obdoby opoziční smlouvy. Ten umožní komunistům distancovat se od české zahraniční politiky v momentech, jakým je například řešení konfliktu v Sýrii. Zároveň budou moci podpořit Andreje Babiše, aby se svým kabinetem získal důvěru.

Otázkou zůstává, jak bude jejich spolupráce fungovat po tomto kroku. Diametrálně odlišný pohled komunistů na zahraniční politiku od toho, kterým se zatím prezentuje šéf hnutí ANO, bude vytvářet řadu konfliktů. Z nich nebude moci premiér vybruslit tím, že bude měnit názor na ně podle toho, jak bude pro svůj prospěch momentálně potřebovat.

Když k tomu přidáme postoje prezidenta republiky k Rusku a jeho orientaci více na východ, může být zahraniční politika Česka ještě méně čitelná a předvídatelná, než je nyní.

Bude to důsledek politického obchodu, který velmi pravděpodobně uzavře trestně stíhaný premiér s předsedou strany navazující na Komunistickou stranu Československa, která je zákonem považována za organizaci zločinnou a zavrženíhodnou.