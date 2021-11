Kuba čeká na schválení vakcín proti covidu, soudruhům už ale dávky posílá

Cukr, doutníky, rum a nově vakcína proti covidu. Kuba začala vyvážet vlastní očkovací látky proti koronavirové infekci. Tři vakcíny – Soberana 02, Abdala a Soberana Plus – ještě čekají na schválení Světovou zdravotnickou organizací, komunistický ostrov už ale exportuje miliony dávek do spřátelených zemí, jako jsou Nikaragua, Venezuela, Írán či Vietnam. Komentář Havana 12:32 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kubánské vakcíny ještě nejsou schválené, stát je ale již vyváží do spřátelených zemí | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Samotná Kuba má téměř proočkováno. Ve světě patří k lídrům ve vakcinaci obyvatel, patří jí třetí místo po Spojených arabských emirátech a Singapuru. Podle internetového projektu Our World in Data má alespoň jednu dávku 89 procent obyvatel. S očkováním zřejmě souvisí i výrazné snížení počtu nákaz, kterých je na Kubě – po dramatické letní vlně – nyní vskutku minimum. Covid si v karibské zemi, ve které žije zhruba stejný počet obyvatel jako u nás, dosud vyžádal necelých osm tisíc obětí.

Vakcína z ostrova, kde v poslední době nejde pomalu sehnat ani mléko nebo chleba, zní trochu jako sci-fi, nicméně Kuba se na farmakologii zaměřuje dlouhá léta. Tamní režim dokonce před pár dny uvedl, že hodlá rozšířit farmaceutickou továrnu v přístavu Mariel. Na biotechnologické odvětví vsadil někdejší kubánský prezident Fidel Castro už před čtyřiceti lety, když Spojené státy posílily obchodní embargo.

Ostatně mnozí z nás si vzpomínají na kubánské studenty medicíny a souvisejících oborů, kteří u nás – a v dalších zemích východního bloku – v osmdesátých letech navštěvovali vysoké školy. Investice a podpora studentů v zahraničí neustala ani v devadesátých letech, kdy Kubu zasáhla mimořádná ekonomická krize po pádu Sovětského svazu.

A pokračuje dosud, i když se země poté, co v posledních letech přichází o dalšího sponzora – zchudlou Venezuelu –, znovu ocitla v těžkých časech, které mnozí přirovnávají právě k takzvanému zvláštnímu období devadesátých let.

Kubánské biotechnologické instituce si podle mezinárodních odborníků vedou dobře. Kuba si například sama vyrábí osm z dvanácti vakcín určených pro děti a své očkovací látky vyváží do dalších více než 30 zemí světa. Mimochodem, nyní patří k prvním ve světě, které proti koronaviru očkují i děti od dvou do jedenácti let. Ani dětská vakcína ale dosud není schválena jiným než místním regulačním úřadem a čeká na vyjádření WHO.

Kubánská garnitura si od výroby vlastních vakcín každopádně mnohé slibuje. V současné hospodářské krizi pro ni znamenají jednu z mála reálných nadějí. V případě jejich mezinárodního schválení by mohly podpořit skomírající export a přinést do země tvrdou měnu.

Vakcíny tam ale pomáhají už teď. Režim díky proočkovanosti Kubánců tento týden konečně znovu otevřel zemi turistům. Ostrov byl bezmála dva roky téměř nedostupný. Prvních sedm měsíců po začátku pandemie byly hranice turistům zcela uzavřeny, loni v prosinci se pravidla začala uvolňovat. Nicméně exotiky chtiví cestovatelé mohli do země jen s PCR testy a začátek dovolené museli automaticky strávit v karanténě.

Je tedy jasné, že se na ostrov svobody příliš nehnali. Zatímco v roce 2019 Kubu navštívily zhruba 4 miliony turistů, letos jich zatím bylo asi 200 tisíc. Turismus přitom – po ztrátě štědrých mecenášů – patří k zásadním zdrojům příjmů chudého ostrova.

Důležitou otázkou ovšem zůstává účinnost vakcín. Havana tvrdí, že je 92procentní, toto číslo ale zatím žádný nezávislý orgán nepotvrdil. Každopádně velký test jejich účinnosti právě začal. A to otevřením země masovému turismu.

