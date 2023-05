Soud na Slovensku opět překvapil. Kočner není vinný, případ nekončí

Když před necelými třemi lety soud na Slovensku vynesl rozsudek v případu vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, vyvolalo to šok. V kauze, ve které byl obviněn vlivný podnikatel Marian Kočner a jeho spolupracovnice Alena Zsuzsová, že vraždu připravovali a objednali, soud tehdy konstatoval, že oba obviněné na základě předložených důkazů nemůže potrestat. Komentář Bratislava 6:30 24. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Kočner u soudu kvůli obvinění z objednání vraždy Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové | Zdroj: TASR / Profimedia

Poté případ směřoval k nejvyššímu soudu, který ho vrátil na další šetření. Nejnovější verdikt přinesl znovu nečekaný výsledek. Alena Zsuzsová dostala trest 25 let, Marian Kočner nebyl shledán vinným. Přitom právě on měl být tím, kdo měl vybudovat korupční systém, který měl řídit a do kterého měli být zapojeni soudci, politici ale i policisté.

Tento systém měl vést až k vraždě nepohodlného novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, která byla v nesprávný čas na nesprávném místě. Vražda se stala v únoru 2018 a v reakci na to se po celém Slovensku konaly demonstrace, kde lidé požadovali důkladné vyšetření případu.

Zároveň dávali najevo nedůvěru ve vládu a v policii, že celou záležitost důsledně vyšetří. Tehdy odstoupil nejen ministr vnitra, policejní prezident a i samotný premiér Robert Fico.

Nakonec i vlivem těchto událostí skončila dlouhodobá vládní strana v opozici, prezidentkou byla zvolena občanská aktivistka Zuzana Čaputová a parlamentní volby vyhrálo hnutí, které si za svůj hlavní cíl stanovilo bojovat proti korupci.

Zsuzsová vinna

Tento záměr nevyšel, protikorupční vláda se předčasně rozpadla kvůli vlastním chybám, Slovensko čekají nové volby. Do nich jdou jako favorité právě ti, kteří museli po smrti novináře Kuciaka odejít z vlády. Beze změny naopak zůstává, že Slovensko stále nezná hlavního strůjce a původce vraždy nepohodlného novináře.

Ani po pěti letech se nepodařilo předložit dost důkazů na to, aby soud mohl celý případ uzavřít a ukázat na viníky. Zároveň také vnést klid do rodin pozůstalých.

Protože dokud nebudou vědět, kdo má zavraždění jejich dětí na svědomí, nebude pro ně možné se s jejich ztrátou aspoň trochu vyrovnat. I proto neměli jinou možnost, než se proti nejnovějšímu rozhodnutí soudu znovu odvolat k soudu nejvyššímu.

Pochybnosti zůstávají také u odůvodnění nejnovějšího rozsudku. Alena Zsuzsová byla teď shledána vinnou a dostala vysoký trest. Proč ale nové důkazy nestačily na odsouzení u Mariana Kočnera, o tom se veřejnost může jen dohadovat.

Slovensko potřebuje kauzu uzavřít. Nejen kvůli pozůstalým, ale kvůli všem, kteří se domnívají, že korupce není správná a má cenu proti ní bojovat.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu