Česká premiéra filmu americké, dánské a české koprodukce s názvem Kuciak: Vražda novináře je jasným vzkazem naší civilizace Slovensku: patříte do Evropy, stojíme o vás, budeme vám pomáhat v boji s levným populismem hrabivých politiků, kteří jsou napojeni na podsvětí a Rusko. Komentář Praha 16:30 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Scéna z dokumentu Kuciak: Vražda novináře: Tehdejší slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci ukázal milion eur v hotovosti, které dostane ten, kdo pomůže odhalit pachatele zločinu (únor 2018) | Zdroj: Bontonfilm

Film amerického režiséra Matta Sarneckého, na němž se podíleli špičkoví oscaroví filmaři z několika zemí před slovenskými volbami, které proběhnou 30. září, je politickým činem.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karel Hvížďala: Kuciak, Vražda novináře a slovenský paradox

K vraždě došlo za vlády Roberta Fica v únoru 2018, jehož strana opět šplhá na první místo v předvolebních průzkumech. Hlavní průvodkyní je spolupracovnice Jána Kuciaka a jeho kolegů – česká novinářka Pavla Holcová.

Zahraniční tým filmařů je zárukou chladného odstupu a nevídané důkladnosti. Divák může 102 minut sledovat dosud nezveřejněné záběry z pouličních kamer novináře a jeho partnerky Martiny Kušnírové, která byla rovněž zavražděna, na parkovišti před supermarketem, jejich domek, ve kterém se svítí, vraha a jeho řidiče, který ho doveze na místo činu i rekonstrukci vraždy.

Záběry odhalují příběh oligarchů, zkorumpovaných soudců, policistů a zcela bezskrupulózních politiků. Vidíme hlavního obžalovaného podnikatele Mariana Kočnera, slyšíme jeho obhájce i rodiče zavražděného páru, který měl těsně před svatbou. V den jejich plánované svatby se uskutečnil jejich pohřeb.

Rodinný a krajanský model obrany

Unikátní film mohl vzniknout jen díky nejmenovanému zdroji, který paní Holcové předal utajenou vyšetřovací složku k danému případu, nejspíš z obavy, že se celý případ zase zamete pod koberec.

Všechny informace jsou přístupné veřejnosti pod názvem Kočnerova knižnica. V ní najdeme informace ze zabavených počítačů, rozluštěnou zašifrovanou komunikaci údajného strůjce, úzce napojeného na tehdejší vládnoucí stranu, který za vraždu zaplatil, jak z filmu vyplývá, 50 tisíc eur.

Slovensko, jak ho nikdo nechtěl vidět. Film Kuciak: Vražda novináře je tísnivá rekapitulace Číst článek

Paradoxní na současné politické situaci na Slovensku je, že právě Robert Fico, jako představitel tehdejší vlády, se opět chce ve volbách ucházet o místo premiéra. Možné vysvětlení popisuje sociolog Martin Bútora: Pro Slováky přežití představovalo klíčový koncept osobního, národního a později i politického života.

V krizových situacích fungoval rodinný a krajanský model obrany, který je živnou půdou každé mafie: Jožo má sice nějaký problém, ale jeho vzdálený bratranec Mišo, který pracuje někde nahoře, se přece postará, aby jeho věc zametl pod koberec. A pokud by to nešlo, aby Jožův trest nebyl tak bolestivý.

Uvádí případ z 80. let, kdy ministr propustil zaměstnance a večer mu lstivě zavolal domů a optal se ho: Tak co s tím uděláme? Oběti byly zatahovány do odpovědnosti a stali se z nich bodří spoluviníci: Společnost to stmelovalo, ale zároveň stahovalo. A my můžeme dodat – stahuje ke dnu i dnes. Konečný rozsudek v této kauze, v níž se projednává i údajná příprava vraždy tří prokurátorů, by měl padnout koncem dubna. Film, který byl na Slovensku uveden již v únoru, nebezpečí recidivy připomíná.

Autor je publicista