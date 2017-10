Kupředu pravá? Všichni jen těžko

Hned druhý den po sněmovních volbách začaly ve veřejném prostoru vznikat stručné i obsáhlejší výzvy, aby se demokratická pravice, do níž při této příležitosti byli zahrnováni také lidovci, zamyslela nad slabým výsledkem a udělala výrazné kroky ke vzájemné spolupráci. Někteří dokonce navrhovali sloučení menších subjektů. Komentář Praha 7:06 28. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda ODS Petr Fiala | Foto: DAVID W CERNY | Zdroj: Reuters

Byla to logická a spontánní reakce příznivců pravicového pohledu na svět. Tváří v tvář buď absenci idejí, anebo nacionalismu a xenofobii, jejichž nositelé ve volbách uspěli, se apely k sjednocení ideově blízkých lidí objevit musely. A to právě zdola, z prostředí znepokojených voličů.

Shora se jako první, rovněž zákonitě, ozval Miroslav Kalousek (TOP 09). Výzvu k vytvoření volebního bloku pravice vyslovil dávno před uplynulým víkendem a kdyby se tato výzva setkala s kladným ohlasem, blok by se stihl včas a pohodlně vytvořit. Jenže to se nestalo.

Výmluvou Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) byla skutečně kontroverzní Kalouskova postava, ale zavánělo to alibismem, protože tehdejší šéf TOP 09 řekl, že kdyby byl překážkou, stáhne se do ústraní. A předseda ODS Petr Fiala to odmítl, protože svou stranu by raději viděl jako hegemona pravice.

Kalousek nakonec po volbách oznámil, že nebude znovu kandidovat na místo v čele TOP 09. Výzvu k integraci pravice však zopakoval. I s tím, že on už tím rušivým prvkem stoprocentně nebude. Jaký je tedy současný stav?

Integrace pravice

Lidovci a STAN chtějí ve sněmovně úzce spolupracovat a sdílet informace. Mohli by také společně usilovat o pozici místopředsedy dolní komory, řekli šéf lidovců Pavel Bělobrádek a předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. O společném postupu chtějí KDU-ČSL a STAN jednat i pro nadcházející senátní volby. Uvažují také o tom, že by se spolupráce rozšířila i o TOP 09.

Kalouskova výzva na vytvoření pravicového bloku zatím není aktuální, tvrdí šéf ODS Petr Fiala. „Samozřejmě budeme spolupracovat v těch věcech, kde máme programovou shodu. Jak intenzivní bude ta spolupráce, to se ještě budeme bavit. Není teď potřeba nějak horečně spěchat s integrací pravice,“ doplnil Fiala.

On se ale ani Kalousek do užší spolupráce zrovna s ODS nijak nehrne. Zdůvodnil to tím, že Fialovi sice věří, ale ten že má ve své straně příliš mnoho ruských švábů. Později na Twitteru připustil, že tento výraz lze korigovat na užitečné idioty.

Fiala se myšlenkou spojené pravice zatím zabývat skutečně nemůže, i kdyby najednou změnil názor a místo hegemona by ze strany udělal rovného mezi rovnými.

Musí vytrvat v pozici, že ODS ve vládě s Babišem nebude, ani s ním nebude jinak spolupracovat.

Pak možná přijde na přetřes integrace pravice. Anebo se jí budou věnovat pouze KDU-ČSL, STAN a TOP 09. Na všeobecné Kupředu pravá to zatím nevypadá.

Autor je komentátorem deníku Právo