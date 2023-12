Někdy může počítačová hra udělat pro oživení zapomenutých dějin víc než práce historiků. To je užitečné zvláště v Česku. „Stupňující se sibiřský mráz se zrcadlí v hasnoucí naději posádky posledního vlaku. Vaši svěřenci bojují o život při epidemiích a útocích. A vy budete počítat poslední zbytky paliva a jídla, které vás možná dostanou do cíle. Anebo nedostanou – tohle je boj o přežití.“ Komentář Praha 16:30 2. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Last Train Home brněnského studia Ashborne Games | Zdroj: igdb.com

Takové upoutávce těžko může odolat ten, kdo si užívá počítačové hry. Tahle se jmenuje (tedy Poslední vlak domů) a je víc než hrou na počítači. Na železnici, v lesích, zapadlých vesnicích a ve všudypřítomném mrazu se zpřítomňuje jedna z dramatických událostí, kterou zažily Československé legie při své sibiřské anabázi.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Počítačová hra vrací Čechům dějiny

V zásadě jde o převyprávění evakuace legionářů po šesti tisících kilometrech Transsibiřské magistrály z Omska do Vladivostoku, která proběhla od října roku 1919 do dubna 1920, a zvláště ústupových bojů na tisíci kilometrech mezi Krasnojarskem a Irkutskem od 10. ledna do 7. února, když se Rudá armáda pokusila Čechoslováky zničit. Nemluvě o bílých vojscích atamana Semjonova, který chtěl návrat zablokovat obsazením trati u Bajkalu.

Hra se přirozeně nedrží historických událostí, zachycuje však dobře všechny okolnosti, včetně toho, že se Čechoslovákům opravdu už chtělo domů, případně že by je při nevydařené evakuaci či ústupu čekala smrt nebo sibiřské lágry.

Dluh začínají splácet mladí

Úspěšné ústupové operaci se dosud nevěnovala žádná historická monografie, stejně jako dalším neobvyklým příběhům legionářů.

Poslední fiktivní vlak. V Brně vzniká nová videohra, hráči v ní velí československým legionářům na Sibiři Číst článek

Nikdo z českých ani slovenských historiků nepopsal podrobně obsazení magistrály Čechoslováky od května do srpna 1918 včetně bojů generála Gajdy o 30 bajkalských tunelů. Nepíše se, že legie tím zabránily, aby se po magistrále ze Sibiře do Evropy přesunuly sta tisíce německých, rakouských a maďarských zajatců, jejichž účast v bojích mohla rozhodnout první světovou válku ve prospěch centrálních mocností.

Historika nenašly vyčerpávající boje s Rudou armádou mezi Volhou a Uralem v druhé polovině roku 1918. Nic se neví o účasti legionářů na ofenzivě bílých na jaře 1919 a jejich roztržce s diktátorem Kolčakem.

Přesněji řečeno, těmto epizodám se věnují takřka výhradně historici jiných zúčastněných národů.

Bílá místa se pochopitelně najdou i jinde, například nic nevíme o zásluhách Čechů na vzestupu habsburské monarchie na přelomu 18. a 19. století. Ignorujeme hospodářský vzestup českých zemí koncem 19. století, kdy národ přes všechny překážky získal zpátky bývalou prestiž.

Chybí toho hodně, o to víc stojí za pochvalu, že dluh začínají splácet vývojáři počítačových programů, tedy zástupci mladší generace.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy