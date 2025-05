Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj často ve svých projevech zmiňuje, že armáda jeho země je v dnešní době jednou z nejlépe připravených ozbrojených sil celého světa, a to na vojenské konflikty 21. století. Není to jen prázdná fráze. Platí za to hrozivou cenu v podobě statisíců padlých a zraněných, zničených budov a další infrastruktury. Nicméně je pravda, že vojenští specialisté z celého světa mimořádně podrobně pozorují boje na Ukrajině. Komentář Kyjev 6:29 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci posílají vodu, jídlo a základní munici drony (ilustrační foto) | Foto: Oleksandr Ratushniak | Zdroj: Reuters

Třeba Severní Korea dokonce do Ruska vyslala své elitní jednotky – jen, aby získala zkušenost s novou podobou pozemních bojů. Bezesporu i čeští specialisté analyzují vývoj na ukrajinské frontě. Otázka je, nakolik budou politici, zodpovědní za směřování české armády naslouchat jejich radám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ondřej Soukup: Lekce z ukrajinské války

Možná by si mohli přečíst projev dnešního velvyslance Ukrajiny ve Velké Británii Valerije Zalužného, který byl hlavním velitelem armády, když na Ukrajinu vtrhly v únoru roku 2022 ruské jednotky. Ten koncem dubna letošního roku analyzoval vývoj války.

Válka je teď jiná. Hodně

A tady jsou jeho hlavní zjištění: Žádné velké operace, jak jsme je znali z dob 2. světové války, nejsou možné. Vše změnilo nasazení dronů a dalších bezpilotních prostředků. „Když jsme před dvěma roky šli v noci do útoku, měli jsme naději, že nás Rusové neuvidí. Ale dnes to není otázka jestli, ale kdy – a většinou je to do deseti minut,“ říkal mi na konci loňského roku známý, který slouží v ukrajinské armádě. Naprosto totéž zaznívá i z ruské strany.

Valerij Zalužnyj vysvětluje, že obrněná technika, která byla základem ofenzivy od roku 1915, je dnes na frontě nepoužitelná. Pokud se tanky či obrněné transportéry ocitnou na vzdálenosti 15 kilometrů od fronty, budou okamžitě zničeny sebevražednými drony.

Ukrajina se vyrovnává s devastujícími následky dronové války. Mrtvé hlásí i Rusko Číst článek

A je úplně jedno, jestli půjde o německé tanky Leopard, nebo ruské nejmodernější T-80. Na frontě jsou jednotky zásobovány pěšky nebo na rychlých motorkách, Ukrajinci posílají vodu, jídlo a základní munici drony.

Podle Zalužného svou rozhodující roli přestaly hrát také stíhačky. Kvůli kvalitní protiletecké obraně se letectvo obou stran snaží držet alespoň sto kilometrů od linie fronty.

Jasně, ukrajinské F-16 jsou dobré v sestřelování ruských balistických raket, ale nemohou se přibližovat k hranici s Ruskem. Což se týká i ruského letectva, v posledním týdnu přišlo o dvě letadla Su-30, která byla sestřelena ukrajinskými raketami, vystřelenými z námořních dronů. Stroje, které stojí desítky miliony dolarů, zničily rakety, které stojí pár desítek tisíc dolarů.

Drony a děla

‚Vy bando darebáků.‘ Ruská novinářka, která kritizovala Kreml, uprchla do Francie Číst článek

Totéž se týká i obrany ukrajinských měst. Systémy Patriot jsou opravdu efektivní, ale jedna střela stojí v řádu desítek tisíc dolarů. Ekonomicky není udržitelné tímto způsobem ničit jednoduché íránské drony.

Naopak – proti nim fungují německá samohybná rychlopalná děla Gepard, která sama německá armáda před velkou válkou začala vyřazovat.

Česká armáda a potažmo politici by se z vývoje války na Ukrajině rozhodně měli poučit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu