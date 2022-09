V Rusku potomci bachařů z gulagu mučí potomky vězňů

Leonidu Gozmanovi je 72 let. Původním povoláním je psycholog, ale už zhruba tři desetiletí se pohybuje v ruské politice na demokratické pravici. V současné době nemá žádnou politickou váhu stejně jako jeho směr. Gozman však po celou dobu zrání Putinova režimu úporně navštěvoval nejen tehdejší opoziční média, ale snažil se říct svůj názor i na státních kanálech, většinou neúspěšně. Teď nemůže nic, je už podruhé za sebou ve vězení. Komentář Praha 16:30 18. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský politik Leonid Gozman před okresním soudem v Moskvě | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po začátku ruské války na Ukrajině odmítl Gozman tento Putinův čin. Byl v zahraničí. V květnu byl v Rusku prohlášen za cizího agenta. V červnu se do Ruska vrátil. Řekl, že nešlo o politický, ale morální krok. Nyní je za mřížemi kvůli tomu, že v říjnu 2020 napsal, že Stalin byl horší než Hitler.

Gozman tehdy na svém facebookovém profilu uvedl: „Hitler je absolutní zlo, ale Stalin je ještě horší. Esesáci byli zločinci, ale NKVD byla ještě strašnější, protože čekisté zabíjeli vlastní lidi. Hitler rozpoutal válku s lidstvem. Komunisté vyhlásili totální válku svému vlastnímu lidu.“

Za tato slova dostal letos v srpnu 15 dnů vězení. Za text z roku 2020 byl však odsouzen podle zákona přijatého v roce 2021.

Z vězení Gozman vzkázal, že pokud nebude opět uvězněn, je připraven spolu se ženou emigrovat. Po vypršení trestu vyšel z bran věznice a byl okamžitě zadržen policií. Dostal dalších 15 dnů za své totožné tvrzení z roku 2013.

Gozman má lékařské osvědčení, že ze zdravotních důvodů nemůže být vězněn. Soudce, který ho poslal za mříže, na to pouze řekl, že Gozman byl nedávno hospitalizován, tudíž je zdravý.

Teď si dvě Ruska kouknou do očí

Alexej Navalnyj je ve vězení už dlouho. V poslední době je trýzněn. Neustále je posílán na samotku. Bylo mu odebráno právo předávat zprávy prostřednictvím advokáta. Vězeňské velení nyní bude zkoumat cokoliv, co pochází od Navalného, tři dny, než vynese verdikt.

Poslední zprávy sdělují, že Navalnyj už svého advokáta ani nevidí, protože ten s ním smí mluvit pouze zpoza neprůhledné překážky.

Navíc dostali ostatní vězni zákaz nejen s Navalným mluvit, ale dokonce se na něj dívat. Má-li být eskortován uvnitř věznice, zazní tři zvonění, což znamená, že vězni, kteří by ho mohli zahlédnout, si musí okamžitě stoupnout tváří ke zdi.

Lidé v Česku se často pozastavují nad tím, kde se vzalo až barbarské pohrdání právem a lidským životem, které provází činy Putinových pomahačů. Jde však o pokračování tradice.

Když Nikita Chruščov dal ve druhé polovině 50. let minulého století pokyn, aby z gulagu propustili vězně, které tam uvrhli za Stalina, řekla ruská básnířka Anna Achmatovová: „Teď si dvě Ruska kouknou do očí. To, které sedělo, a to, které zavíralo.“

Skutečně došlo ke střetu, symbolicky řečeno, bachařů a vězňů. Bachaři nakonec vyhráli. Vězňové buď zalezli, nebo emigrovali.

Po letech se tento střet opakuje. Dnes ovšem mají potomci bachařů nad potomky vězňů neomezenou moc.

Autor je komentátor serveru novinky.cz