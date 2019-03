Operace Kušnarenko. Pokus o zrození islámského Okamury zatím nevyšel

Kušnarenkova tvář se dostala na první stránky novin, zareagoval ministr vnitra a Tomio Okamura ujistil voliče, že dál bdí na stráži proti islámskému terorismu.

Potíž ale spočívá v tom, že samotná postava Leonida Kušnarenka, který před pěti lety konvertoval k islámu od pravoslaví, spíš vyvolává otázky jiného druhu. Není zbrojní harašení tohoto původem oděského právníka spíš provokací v duchu putinovské hybridní války?

Koneckonců přesně to vyjádřil samotný Kušnarenko, když rozruch, který vzbudila jeho výzva k ozbrojování muslimů, komentoval slovy: „Je to horké téma, které se dobře prodává. Stačí senzační titulek a všichni na to hned klikají.“

Těžko si představit, že by si inteligentní právník nedokázal spočítat, jaký dopad bude mít jeho video v části veřejnosti, v níž se daří politickým extremistům přiživovat strach z islámu.

Chladné mlčení

Kušnarenko měl před zvolením předsedou pražských muslimů blízko ke svému předchůdci radikálnímu imámovi Sameru Shehadehovi. Také ho jako advokát zastupoval, když byl Shehadeh obviněn z podpory terorismu.

Na druhé straně má Kušnarenkův radikalismus i silné rusofilní zabarvení. Netají se svým obdivem ke stylu vládnutí čečenského vládce Kadyrova, který je Putinovým spolehlivým spojencem na Kavkaze. Blízkým přítelem Kušnarenka je radikální sociální demokrat a zarytý zemanovec Jaroslav Foldyna, s nímž sdílí obdiv k Putinovým Nočním vlkům.

Právě tahle směs islamismu a slavjanofilství dělá z Kušnarenka kýženou figuru pro jeden ze záměrů kremelské propagandy. Podnícení a permanentní udržování neklidu ve společnosti za pomoci uměle vyvolávaného strachu z muslimské hrozby. A kdy jindy je vhodná doba k přilití do ohně vášní než poté, co australský terorista vyvraždil desítky muslimů v novozélandských mešitách?

Ostatně reakce Tomia Okamury přišla vzápětí: „Vyzýváme policii, aby nevydala zbrojní průkazy nikomu, kdo je podezřelý, že sdílí nenávistné a agresivní ideologie nepřátelské naší společnosti jako je například islám,“ praví se výzvě šéfa SPD.

Jistý zádrhel by mohl spočívat v tom, že kdyby policie vzala doslova výzvu Tomia Okamury, zbrojní průkaz by musela začít odpírat především řadě jeho stoupenců.

Celá záležitost vzbuzuje dojem jakési vědomé či instinktivní koordinace radikálů na muslimské a nacionalistické frontě. Volby do evropského parlamentu se blíží a naše extremistická scéna není zrovna v nejlepší kondici.

Okamurova strana se už zase otřásá v základech, další xenofobové skomírají roztroušeni po osamělých kandidátkách. A žádné migrantské hordy na obzoru!

A tak nemusí být na škodu vytáhnout jako strašáka jednoho ukrajinského putinovce předělaného z pravoslavce na islamistu.

Zvlášť když politické ambice má i Kušnarenko, který se vyšvihl do čela pražských muslimů za pomoci neznámých, odkudsi přivandrovalých voličů. A chce zakládat islámské školy i stranu, hájící islám.

U dalších představitelů českých muslimů se ale jeho volání do zbraně setkalo s chladným mlčením. Což je povzbudivá zpráva z tamní komunity. Žádný Okamura na islámský způsob tam zatím neuzrál.