Demonstranti proti Babišovi si pro konec premiéra vybrali nejhorší čas

Z demonstrací iniciativy Milion chvilek pro demokracii proti premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi se stal závod o počet účastníků. Jejich organizátor Mikuláš Minář tvrdí, že na Václavák dostal 120 tisíc lidí, čímž vyrovnal skóre protestu proti vládě ODS a TOP 09 z roku 2012 na stejném náměstí. A na Letnou jich chce dokonce přivést ještě víc. Komentář Praha 7:00 15. června 2019

Policie sice uvádí, že se na Václaváku na začátku poslední demonstrace sešlo „pouze“ 70 tisíc lidí, o to ale nejde. Žádná takováto přímá aritmetika v politice nefunguje, nejde o matematiku.

Minář žádá Babišovu demisi a o té nikdy nerozhoduje jen absolutní číslo demonstrantů. Premiéři a vlády kvůli demonstracím padají, jen když se sejde správný moment, který bývá součtem mnoha různých vlivů.

Nepopulární vládu nepopulárního lídra, který je navíc nepopulární i ve vlastní straně, může funkce klidně zbavit i pár desítek tisíc demonstrantů. Ti nakonec fungují jako pouhá rána z milosti, jíž se obvykle říká záminka.

Někdy ale nestačí ani to. Již zmíněná vláda ODS a TOP 09 byla v roce 2012 rekordně nepopulární a tehdejší premiér a šéf ODS Petr Nečas ztrácel po volebních i reputačních debaklech půdu pod nohama i ve vlastní straně. Přesto jeho vládu ukončil až zásah policejních těžkooděnců na úřadu vlády následující rok.

ČSSD, slabý vládní článek

Babiš se ovšem nachází v úplně opačné pozici, ve všech ohledech se totiž ocitl na vrcholu moci a popularity.

Jasně vyhrál poslední sněmovní i evropské volby a je premiérem. ANO taky i navzdory různým kauzám setrvale drží vysoké volební preference, zatímco jeho šéf je nejpopulárnější politik.

ANO navíc zůstává i bezprecedentně jednotné, nikdo zatím nemluví o žádné rebelii proti Babišovi. A za premiérem současně stojí i prezident Miloš Zeman, který mu před časem k nejvyšší vládní funkci pomohl. Takhle nevypadá nejlepší načasování pádu premiéra.

I proto se teď opozice začala zaměřovat spíš na ČSSD, slabý vládní článek. Ta se naopak nachází na dně, což je pro pád vlády ten správný moment: ČSSD utrpěla několik zlých volebních výprasků v řadě a zůstává rozpolcená i ohledně angažmá ve vládě s ANO. Nejen její plzeňský hejtman Josef Bernard chodí na demonstrace proti Babišovi, kterého jeho strana drží u moci. ČSSD také dál nepřeje Zeman.

Jak už to v politice bývá, mohli by proto demonstranti nakonec docílit i svého záměru – a prohrát. ČSSD by vystoupením z vlády i díky jejich tlaku skutečně ukončila Babišovo premiérování, ten by ale mohl v případných předčasných volbách znovu vyhrát a stát se premiérem.

Jen už bez ČSSD, která by po vypadnutí z pražského zastupitelstva a Evropského parlamentu neseděla ani ve sněmovně, jak naznačují i některé průzkumy volebních preferencí. Nejen pro Mináře by to bylo hodně trpké Pyrrhovo vítězství.

Autor je komentátor Info.cz.