Letní hit Despacito je vítězstvím hudebního průmyslu nad internetem

Despacito není jen špičkou v playlistech rádií, ale je především na rychlé cestě stát se na YouTube nejsledovanějším videem vůbec. Od letošního ledna nasbíral celkem 2,67 miliardy shlédnutí a dnes je na třetím místě celkového žebříčku - předbíhá už ho jen známý Gangnam Style a píseň See You Again ze sedmého dílu série Rychle a zběsile.

Píseň, která spustila vlnu vtipů, parodií a internetových memů, zároveň ukazuje, jak hudební průmysl po dlouhém boji ovládl internet. Chování zákazníků, kteří do konce devadesátých let nakupovali hudbu na CD v kamenných obchodech, se s rozšířením dostatečně rychlého internetového připojení dramaticky změnilo.

Hudbu bylo najednou mnohem jednodušší nelegálně stahovat z internetu. K jejímu stahování v populárním formátu MP3 používaly milióny lidí služby jako Napster a LimeWire - a nahrávací giganti nebyli schopní s pirátstvím účinně bojovat. Panikařící hudební trh se postupně smrskl o čtyřicet procent.

Zachránit padající tržby nepomohlo ani legální stahování hudby, které umožnily služby jako iTunes. Elektronické platby za jednotlivé skladby nebo alba nikdy ani zdaleka nepředčily ty fyzické a dnes se o digitálních prodejích mluví jako o skomírající službě.

Snaha vydavatelů přizpůsobit se internetovému trhu a jejich investice do inovací se ale nakonec začaly vyplácet. Ukázalo se, že uživatelé podobně jako u počítačových her nebo televizních seriálů jen hledali cestu nejmenšího odporu - a tou jsou streamovací služby jako Spotify nebo Apple Music. Měsíční paušál za poslech libovolné hudby je ochotných platit čím dál víc uživatelů internetu a loni tržby hudebního průmyslu poprvé po letech stouply.

A ke streamování se přidávají obchodní dohody hudebních firem s YouTube, který na jednu stranu ztrácí na dřívější síle, na druhou je však pořád hlavním "prodejním kanálem" pro celou řadu písní - a jednou z nich je právě Despacito, z jehož každého přehrání dostává svůj podíl jeden z velké trojky hudebního průmyslu, Universal Music Group. Letní hit, který se brzy stane nejsledovanějším videem na internetu, je tak symbolem konce krize hudebního trhu. Radost z něj mají zejména nahrávací společnosti, ale i posluchači - a snad i samotní umělci, kteří jsou jen kolečkem v celém zábavním soukolí.