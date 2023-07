Lex Ukrajina V. Ukrajinští uprchlíci versus ‚naši lidi‘

Od 1. července začal platit Lex Ukrajina V, seškrtaný systém podpory, kterou český stát poskytuje válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Byl kritizován dlouho dopředu, podepisovaly se proti němu petice, experti ho kritizovali a varovali, že může mít zlé následky. Marně. Lex Ukrajina V už platí. Komentář Praha 6:30 6. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uprchlíci z Ukrajiny v prostorách krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: Profimedia

Sociolog Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády, uvedl příklad. Porovnává v něm českou samoživitelku se dvěma dětmi, která bere 20 tisíc korun čistého, s Ukrajinkou se dvěma dětmi a stejným příjmem.

Češka dejme tomu vydá za bydlení 12 tisíc, k tomu má nárok na 6 tisíc jako příspěvek na bydlení a asi 3 tisíce jako přídavek na děti. Dále dostává 12 tisíc rodičovský příspěvek. Stát jí pošle celkem 21 tisíc korun měsíčně. Ukrajinská matka uprchlice za stejných podmínek dostane podporu 0 korun...

Prokop to shrnuje: „Dáváme jasný signál – pracujte na černo, nesnažte se dostat na hlavní pracovní poměr do svých kvalifikací. Vyženeme rodiny do nebytového a substandardního bydlení. Destabilizujeme je a poškodíme vzdělávání.“

Někteří sociální pracovníci, kteří s Ukrajinci u nás pracují, říkají: Mnoho z nich skončí na ulici, nebudou mít na bydlení.

Dodejme, že Lex Ukrajina V byl přijat, aniž by k němu byla připravena analýza, jak na Ukrajince dopadne.

Ukrajinci jsou ‚naši lidi‘

Je to divné. Na začátku ruské agrese byl stát vůči Ukrajincům velmi vstřícný. Přijal pomoc nevládních organizací, podporoval lidi, kteří se rozhodli válečné uprchlíky ubytovat. Pomocí se vláda chlubila, byla na ni hrdá. Mnozí Češi na ni byli taky hrdí, najednou jsme nebyli antiuprchlická země.

Lex Ukrajina V nás vrací zpátky, stát je vůči uprchlíkům znovu nepřátelský. Rozdíl je v tom, že oni už tady jsou a je jich hodně.

Podle sociologa Prokopa by bylo systémové „pustit uprchlíky do dávek sociální podpory“. Třeba s vynětím rodičovského příspěvku, ale se speciálními motivacemi například ke studiu češtiny a účasti dětí ve vzdělávání.

Server Seznam Zprávy ovšem nedávno napsal, že má k dispozici interní dokument ministerstva práce a sociálních věcí, z něhož vyplývalo toto: výdaje na podporu válečných uprchlíků by se více než zdvojnásobily, kdyby vstoupili do českého sociálního systému.

Roční náklady by stouply z devíti miliard na 19,5 miliardy. Zde hledejme důvod, proč Ukrajinci nebyli vpuštěni do českých dávek sociální podpory. Dalším důvodem mohou být politické motivy: opozice, jak víme, staví „naše lidi“ proti ukrajinským uprchlíkům a daří se jí to.

K tomu jen dodám: Ukrajinci bojují i za nás, jsou to rozhodně „naši lidi“. Nové podmínky je budou vyhánět na ulici, zpět do válčící země nebo na trh černé práce. To se fakt nepovedlo.

Autor je komentátor Aktuálně.cz