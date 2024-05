Lež, velká lež, státní politika. Jako za SSSR

„Nazdar, soudruzi!“ – „Zdar, soudruhu ministře obrany!“ „Soudruhu nejvyšší veliteli!“ Zaznělo to ve čtvrtek 9. května na Rudém náměstí, kde probíhala vojenská přehlídka ruských ozbrojených sil za účasti soudruha nejvyššího velitele Vladimira Putina. Tak se musí oslovovat příslušníci ruských ozbrojených složek. Komentář Moskva 6:30 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská vojenská vozidla projíždějí po silnici před vojenskou přehlídkou na Den vítězství, který se koná u příležitosti 79. výročí vítězství nad nacistickým Německem ve druhé světové válce, v Moskvě, Rusko, 9. května 2024 | Foto: Shamil Zhumatov | Zdroj: Reuters

V ceremoniálu vojenské přehlídky na Rudém náměstí se za dlouhé roky sovětské moci a pak samostatného Ruska měnily jen dopravní prostředky (koně vystřídala auta různých značek), druhy předváděných zbraní a soudruzi velitelé. Jinak je všechno při starém. I s typickým sovětským stylem, kterému se ještě za SSSR přezdívalo „lež, velká lež, státní politika“.

Putin zůstal této tradici věren. Tato pasáž z jeho projevu by obstála jen v Rusku samotném: „Po tři první, dlouhé, nejtěžší roky Velké vlastenecké války Sovětský svaz, všechny republiky bývalého Sovětského svazu prakticky osamoceně bojovaly proti nacistům, zatímco pro vojenskou moc wehrmachtu pracovala prakticky celá Evropa.“

V další části projevu vyzval k uctění památky „našich bojových soudruhů, kteří padli ve srážce s neonacismem, v posvátném boji za Rusko“. Byli míněni Rusové, kteří přepadli Ukrajinu.

Porazí Rusko anglosaský svět?

Dva dny předtím Putin po své inauguraci vydal dekret nařizující vývoj Ruska v dalších letech. Hned na začátku je zmíněno „zachování obyvatelstva, upevnění zdraví a blahobytu lidí, podpora rodin“. Jak to souvisí s realitou, v níž je obyvatelstvo posíláno do řeže na Ukrajině a ti, kteří se vrátí, jsou invalidé fyzičtí nebo duševní?

Po minulé inauguraci Putin nařídil, že k roku 2030 budou Rusové žít v průměru 78 let. Teď to zopakoval a vytyčil nový cíl: 81 let k roku 2036. Současně je tento ukazatel podle premiéra Michaila Mišustina 73,4 roku. Ženy se v průměru dožívají 78 let, muži jen 66 let. Někteří ruští vědci tvrdí, že ženy mají odlišné hormony a o jeden chromozóm více. Lid ale říká, že chlapi víc hulí a chlastají.

Míru pravdivosti nařízených ukazatelů lze přirovnat k programu Komunistické strany Sovětského svazu z roku 1961, v němž stálo, že v roce 1980 bude v zemi vybudován komunismus.

Na poli tvrzení kremelské věrchušky, která se podávají jako pravdivá, ale taková nejsou, se už delší dobu činí exprezident a nynější místopředseda bezpečnostní rady státu Dmitrij Medvěděv.

Jeho nejnovější stať obsahuje například tvrzení, že západní státy nyní organizují teroristické útoky, ničí celá města, zabíjejí stovky mírových obyvatel, vyzývají k plnohodnotné válce proti Rusku a že Washington a Brusel jsou horší, než byl Hitler.

Končí referát prohlášením o historické misi Ruska. Je podle Medveděva v tom, že zbraněmi nejdříve zlikviduje Ukrajinu a pak půjde dál, k organizaci Norimberku 2.0., který porazí anglosaský svět a kolektivní Západ.

Jestliže to předtím byly lži nebo velké lži, tohle je ruská státní politika. Jako za SSSR.

Autor je komentátor serveru novinky.cz