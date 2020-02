Náhorní Karabach v Mnichově

Organizátoři mnichovské bezpečnostní konference si letos opravdu zaslouží gratulaci za jednu premiéru. Několik let se pokoušeli uspořádat diskusi o Náhorním Karabachu na nejvyšší úrovni, ale pokaždé to nakonec někdo vzdal. Tentokrát už to vyšlo a v sobotu večer v Mnichově debatovali ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev a zatím nepříliš dlouho fungující arménský premiér Nikol Pašinjan.

