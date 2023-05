Rusko a výsledky války

Dnešní Rusko žije ve zcela jiné realitě, než jakou zná ze své každodenní praxe moderní západní Evropa počátku 21. století. Tato realita je zcela falešná, snaživě budovaná oficiální propagandou a ze všech sil podporovaná represemi proti těm, kdož by se pokoušeli ji zpochybňovat. Komentář Praha 6:30 14. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výsledky, jichž se Putin za již skoro rok a čtvrt války dopracoval, jsou v dokonalém rozporu s cíli, jež deklaroval v únoru loňského roku | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejhorší na tom ovšem je, že tato „realita pro vnitřní potřebu“ nepřináší ani státu, ani ekonomice, ani potřebám spolupráce s vyspělým světem, a už vůbec ne tudíž obyvatelstvu nic dobrého. Dnešní ruská pseudorealita navíc ani žádnou válku nepřiznává, a tudíž nemůže počítat ani s případným vítězstvím.

Výsledky, jichž se Putin za již skoro rok a čtvrt války dopracoval, jsou v dokonalém rozporu s cíli, jež deklaroval v únoru loňského roku: Mezi Ruskem a NATO není žádný nárazník a ruská hranice se zeměmi Aliance se naopak nápadně prodloužila.

Ještě hůř to dopadlo s „denacifikací“ a „demilitarizací“ Ukrajiny. Také ukrajinský vztah k Rusům se mírně řečeno nezlepšil. Ba co víc, na jedince s ruským pasem, ocitnuvšího se v Evropě, je dnes pohlíženo stejně zhnuseně jako na majitele německého ausweisu někdy před osmdesáti lety.

Tento stav se docela jistě nepodaří změnit do roka po skončení války, ba ani do deseti let – dokonce, i když v poloze čistě zákonodárné budou omezení pro ruské občany a ruské podnikatele zrušeny. Něco takového však v tuto chvíli není ani na dohled.

Za novou železnou oponou

Celý proces se vyvíjí směrem přesně opačným – sankční seznamy se rozšiřují a země, které by rády zaujímaly „pragmatický“ postoj vůči zemi agresora, je stále důrazněji naznačováno, že mezi USA, Evropou, Kanadou, Austrálií či Japonskem na jedné straně a Ruskem na straně druhé si zkrátka budou muset vybrat.

Před sebou Rusové mají v tom lepším případě léta života za novou železnou oponou a ne právě lákavou úlohu čínského surovinového apendixu. Neustálý strach z případného udání. Neméně významné obavy z toho, že Putinův zločinný režim padne a odpovědnost pak dolehne na celý národ…

Alternativou je pak porážka v nevyhlášené válce a změna režimu, která může být doprovázena rozpadem země či občanskou válkou. A k tomu dlouhé trýznivé placení reparací plus ještě delší etapovité rušení západních sankcí. Jiné scénáře před sebou podle analýzy Hlasu Ameriky současné Rusko nemá.

Autor je komentátor Českého rozhlasu