Poprvé bude tento princip uplatněn už v zářijových regionálních volbách, a to v polovině subjektů Ruské federace.

Předsedkyně Ústřední volební komise Ella Pamfilovová tuto proměnu zdůvodňovala tím, že rozhodně nejde o žádný rozmar státních orgánů, ale o opatření vynucené.

Libor Dvořák: Nově způsob voleb v Rusku bude méně přehledný, kontrolovatelný a transparentní

„Přestože pandemie je na ústupu, situace v různých regionech je hodně rozmanitá, takže pro nějaké usínání na vavřínech není důvod. Naopak je zcela nezbytné přijmout patřičná bezpečnostní opatření,“ prohlásila paní Pamfilovová a zdůraznila, že „na normální průběh voleb je třeba nadlouho zapomenout“. Což je, jak se zdá, výrok zcela základní.

Překotný postup všech článků ruské státní moci dosti připomíná podobně bleskový průběh všelidového hlasování o ústavních změnách mimo jiné, ale spíše především, anulujících dosavadní prezidentská období Vladimira Putina, aby ruským vládcem zůstal – alespoň hypoteticky – až do roku 2036.

Skutečné volby už v Rusku?

Tehdy byl onen zmatený chvat způsoben ze všeho nejspíš tím, že se Alexandra Lukašenka nepodařilo přesvědčit o vybudování reálného soustátí Ruska a Běloruska, v jehož čele by stanul právě Putin. Proto bylo zvoleno „záložní letiště“ v podobě všelidového hlasování, které ostatně také trvalo dlouho, hned sedm dní.

Podle některých ruských liberálních analytiků je důvod pro zásadní proměnu ruského volebního zákonodárství nikoli koncepční či zdravotně bezpečnostní, ale zcela konkrétní a rovněž vynucený.

Jsou to profurgalovské bouře v Chabarovsku a vůbec na celém ruském Dálném východě, které naznačují, že stále nespokojenější národ by napříště nemusel být ovladatelný tak snadno, jako byl doposud, a že právě v regionech by strana moci Jednotné Rusko mohla stále častěji volby prohrávat.

Kritici této zákonodárné změny upozorňují hlavně na fakt, že několikadenní volební proces je méně přehledný, kontrolovatelný a transparentní než ten dosavadní. Oč jde patrně především.

Nu, a co si o této změně myslí sami lidé, jasně vyjádřil twitterový průzkum veřejného mínění, který iniciovala sama Ústřední volební komise a v němž se pro změnu volebního zákonodárství vyslovilo jen 7 procent lidí. Není proto divu, že paní Pamfilovová nechala výsledky jakožto „nereprezentativní“ smazat a průzkum zopakovat.

Velmi lapidárně celé toto křečovité hemžení glosoval Michail Chodorkovskij: „Po anulování Putinových předchozích prezidenství máme zcela jasno: žádné skutečné volby už v Rusku nebudou, neboť se státní moc sama definitivně rozhodla, že její proměna bude napříště možná jedině za pomoci revoluce či státního převratu.“