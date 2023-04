Rusko mění pravidla pro povolávání vojáků

V Rusku platí nová pravidla povolávání do armády a také evidence osob, na něž se vztahuje branná povinnost. V zásadě jde o elektronické zdokonalení dosavadní povolávací praxe, které umožní vojáky nabírat kdykoli a kdekoli – aniž by byla vyhlášena nová vlna mobilizace. Komentář Praha 6:30 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V praxi to všechno znamená, že vyhnout se dnes v Rusku povolání do armády jednoduše není možné | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ruská vláda vytvoří nový počítačový zdroj evidence osob, na něž se vztahuje branná povinnost, konkrétně registr takovýchto lidí, do nějž budou proudit údaje z různých informačních systémů jiných státních institucí.

Ministerstvo obrany si tak vytvoří mamutí databázi, do níž budou zahrnuti všichni, kdož mohou být povoláni do armády – s výjimkou vysloužilých důstojníků zahraniční rozvědky a Federální bezpečnostní služby FSB.

Provoz a využívání databáze budou mít na starost obvodní vojenské správy. Zatím se nová pravidla mají vztahovat jen na osoby povolávané k výkonu základní vojenské služby, ale lze jen těžko předpokládat, že tím by vše skončilo a dalších možných vojáků by se to netýkalo.

Přípravy na dlouhou válku

Zřejmě nejdůležitějším prvkem celého systému je ovšem jeho elektronická podoba. Ta mimo jiné znamená, že napříště nebude možné příslušný povolávací rozkaz považovat za nedoručený, pokud si ho občan v papírové formě na poště nevyzvedne.

Elektronická podoba takovéhoto dokumentu bude naopak považována za automaticky převzatou za týden po odeslání. V praxi to všechno znamená, že vyhnout se dnes v Rusku povolání do armády jednoduše není možné.

Pro pořádek připomeňme, že podobný nový zákon byl před pár dny uveden do života také na Ukrajině. Ten umožňuje výhradně to, aby obvodní a okresní vojenské správy mohly verbovat vojáky nejen v místech bydliště, která do kompetence těchto správ spadají, ale po celé Ukrajině.

V praxi to znamená třeba tolik, že vojenské správy z východu Ukrajiny, jež takříkajíc „své“ muže už do značné míry vyčerpaly, teď mohou sáhnout po mužích na západě země, válkou prakticky nezasaženém. Rozdíl mezi oběma právními normami je samozřejmě značný.

Vraťme se ale do Ruska. Jeho ministr zahraničí Lavrov hned v úvodu své latinskoamerické cesty prohlásil, že Rusko má zájem na co nejrychlejším ukončení konfliktu na Ukrajině.

Jedním dechem ovšem vychrlil i podmínky pro Kyjev nepřijatelné. Ruská snaha mít možnost dostat na frontu co nejvíc lidí zajisté svědčí o opaku – tedy o tom, že Putin se chystá na dlouhou válku.

Autor je komentátor Českého rozhlasu