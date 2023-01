Mír není hřbitovní klid

Snad nic nebylo v právě uzavřené volební kampani skloňováno ve všech pádech tak často jako slovo „mír“. Chtějí ho všichni, ale otázka je, jak si ho kdo představuje: kdyby Rusku prošlo před téměř rokem obsazení Ukrajiny stejně hladce, jako mu před sedmi lety prošla anexe Krymu a okupace části Donbasu, byl by dnes na Ukrajině mír? To těžko. Komentář Praha 16:30 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Květiny položené u místa dopadu rakety v Dnipru | Foto: Valentyn Reznichenko | Zdroj: Reuters

Známe to přece z vlastní zkušenosti: když v roce 1968 převálcovaly tehdejší Československo ruské tanky, protože se Moskva obávala, že by se zdejším směřováním ke svobodnějšímu a důstojnějšímu životu mohlo nakazit celé její totalitní impérium, soucítil sice v Evropě s naší přepadenou zemí kdekdo, ale nikdo jí nepřišel na pomoc.

To, co následovalo, nebyl mír, ale hřbitovní klid: kdo nechtěl sebe a svou rodinu vystavit obludné šikaně ze strany Moskvou dosazeného režimu, musel sklapnout podpatky a veřejně děkovat Sovětskému svazu za „bratrskou pomoc“. Desetitisíce lidí odešly za svobodou a demokracií za hranice.

Většina ostatních se uchýlila do emigrace vnitřní. Na chaty a chalupy, do okruhu svých nejbližších přátel. Jan Palach se na protest proti celonárodní rezignaci upálil. A celých dvacet let to vypadalo, že se obětoval nadarmo.

Odstrašit agresora

Ukrajinci mají s ruskou agresí zkušenosti ještě mnohem děsivější. Stačí si vzpomenout na Stalinem záměrně rozpoutaný hladomor v první polovině 30. let 20. století, kdy na Ukrajině zemřelo hlady na pět milionů lidí.

Byla to genocida podobná té, kterou teď provádí Putin, když posílá ruské rakety ničit ukrajinská města a zabíjet civilní obyvatelstvo. Protože Ukrajina není v jeho očích žádný svébytný národ, a tudíž nemá právo na existenci.

Především se ale Kreml vůbec netají tím, že jeho cílem je nastolit nový pořádek v celé Evropě. Jak by asi vypadal, o tom si nikdo nedělá iluze. Švédsko a Finsko přiměla perspektiva být eventuálně v hledáčku ruských „osvoboditelů“ na řadě mezi prvními k tomu, aby se urychleně vzdaly své po staletí trvající neutrality a spěchaly pod jaderný deštník Severoatlantické aliance.

Na druhé straně planety se o svou svébytnost a územní celistvost právem obává Japonsko. Země, která je kvůli kurilským ostrovům v kleštích nejen Ruska, ale i stále agresivnější Číny, o Severní Koreji nemluvě. Obdobně jako v Evropě Německo, probouzí se z příjemného snu o trvalém míru i doposud až příkladně pacifistické Japonsko.

A nezbývá mu než křísit svou zanedbanou vojenskou obranu a modlit se, aby se Amerika, jeho hlavní spojenec, nevyčerpala vojenskou pomocí Ukrajině natolik, že už nebude mít energii pomáhat i Japonsku, pokud by se jeho agresivní sousedé rozhodli, že až budou eventuálně „osvobozovat“ Tchaj-wan, vezmou to při jednom.

„Chceš-li mír, připravuj se na válku,“ říkali staří Římané. Neznamená to, že cílem je válčit. Právě naopak. Cílem je věrohodně odstrašit agresora. V atomovém věku jiná cesta k míru neexistuje.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu