Kdo je kočka a kdo myš?

Jako kočka s myší si v těchto dnech pohrává Rusko s Ukrajinou. Pro Kremlem ohlášené stahování ruských vojsk od ukrajinských hranic zatím existují jen ruská videa s konvoji tanků, ale žádné konkrétní důkazy. Nic, co by svědčilo o tom, že se ruské jednotky, svírající Ukrajinu ze tří stran, začaly skutečně přesouvat do vnitrozemí.

Komentář Praha 10:36 18. února 2022