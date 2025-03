Lidé se závislostmi a psychickými problémy zaslouží podporu. Ne násilné zavírání na ‚wellness‘ farmách

Není to tak dlouho, co se Robert Kennedy stal americkým ministrem zdravotnictví a už stihl veřejnost, americkou i evropskou, pořádně šokovat. Přišel totiž se zcela skandálním nápadem: rád by pro lidi v závislosti nebo ty, které trápí problémy v oblasti duševního zdraví, vybudoval farmy. Komentář Praha 6:30 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert F. Kennedy mladší před potvrzením čelil slyšení před několika senátními výbory | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Tam by lidé bojovali se svými démony prací. Návrh, který vrací léčbu o století nazpět, se má kromě lidí v drogové závislosti týkat i pacientů na antidepresivech, nebo těch, kteří mají diagnostikované ADHD. Člen nové administrativy je totiž přesvědčený, že závislost je jen nedostatek silné vůle.

„Přivedu do (venkovské) Ameriky nové odvětví, kde si závislí budou moci navzájem pomáhat při léčbě ze svých závislostí. (…) Postavíme stovky léčebných farem, kde se americké děti budou moci znovu spojit s americkou půdou,“ uvedl Kennedy. Na farmách, kam by byli nemocní lidé zavíráni, by neměl být internet, televize, zkrátka žádné vnější ruchy. Peníze na provoz těchto zařízení má stát získat z legálního prodeje marihuany, které ministr plánuje.

Je těžko uvěřitelné, že něco takového dnes slýcháme ve veřejném prostoru. Že reálně existuje ministr, navíc globální mocnosti, který plánuje de facto sběrné tábory pro lidi v závislosti, pro lidi, kteří potřebují terapii a pomoc, pro lidi, kteří berou něco tak obyčejného jako antidepresiva nebo mají ADHD. Kennedy navíc plánuje, že se na těchto farmách mají „léčit“ i děti.

Takový přístup je skandální a úplně v rozporu se standardními poznatky o přístupu k duševním onemocněním nebo závislostem. Ano: jsou situace, kdy se při léčbě závislostí využívá práce, třeba v terapeutických komunitách. I tam jsou lidé částečně odříznuti od světa. Věnují se různým praktickým činnostem, tráví čas na čerstvém vzduchu. Ale vedle toho jsou ve velmi intenzivní a skrz naskrz odborné léčbě, založené na skupinových i individuálních terapiích.

Z toho, jak závislosti chápe Kennedy – sám bývalý uživatel – se ale nedá odvodit důraz na jakkoliv odborný přístup. Jeho plány spíš připomínají nucené pracovní tábory, šmrnclé ezoterikou a tmářstvím. O tom, jestli by pracovníci farem měli mzdu, případně jakou, se mnoho neví. I to je děsivé.

Nebezpečný a děsivý experiment

V neposlední řadě jeho přístup vede už teď k větší stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Ministr považuje antidepresiva spíše za módu, také o nich mluví jako o drogách a dokonce tvrdí, že závislosti na nich se zbavuje hůře než té na heroinu.

To jsou otevřené nepravdy. Navíc lidé, kteří užívají antidepresiva, už jen tím se svou situací aktivně něco dělají, a i kdyby ne, proč by proboha měli být zavíráni do táborů?

Jenže podobné lži šíří Kennedy často. Teď chce na jejich základě prosadit zařízení, která svým charakterem připomínají totalitní politiky vůči zranitelným lidem. Jen s tím rozdílem, že se v nich Kennedy zaštiťuje líbivě znějícím slovem wellness. Ve skutečnosti ale na nemocné žádné lázně nečekají. To spíš jen velmi nebezpečný a děsivý experiment.

Autorka je publicistka a dokumentaristka