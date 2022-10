Nová britská premiérka a dramatický propad popularity konzervativců

Když byla Liz Trussová letos v létě zvolena do čela britských konzervativců, stala se shodou okolností poslední, koho královna Alžběta II. jmenovala do čela vlády. Proč je dnes euforie, která nominaci provázela, ta tam? Komentář Praha 13:15 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liz Trussová při svém prvním projevu jako nová britská premiérka Velké Británie | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Na letošní sjezd britských konzervativců v Birminghamu se původně mohla Liz Trussová jako novopečená premiérka těšit, ale za to, že ji tam nakonec nečeká nic vábného, si může sama.

Sama se postarala, aby povznesenou náladu spojenou s pohřbem královny Alžběty II., kdy se oči světa obracely ke Spojenému království, vystřídala pochmurná próza všedních dní.

Takzvaný minirozpočet, který představil nový ministr financí Kwasi Kwarteng, sice odpovídá slibům, které Liz Trussová představila, když během léta přesvědčovala stranickou základnu toryů, že bude nejlepší nástupkyní Borise Johnsona, finanční trhy však nepřesvědčil. Rázné daňové škrty v kombinaci s podporou domácnostem ohroženým cenami energií v účetní knize neprovázely odpovídající zdroje dodatečných příjmů. Kurs libry vůči dolaru se sesunul na rekordně nízkou úroveň a Bank of England musela na její podporu intervenovat.

Stejně dramaticky reagovali voliči. Průzkum pro konzervativně laděné Timesy vykázal zaostávání toryů za opozičními labouristy o celých třiatřicet procent. Tak velký náskok neměla ve Velké Británii žádná strana od konce 90. let a jeden ze seniorních konzervativních poslanců Charles Walker se na stanici Chanel 4 svěřil, že pokud by se podobný výsledek opakoval ve volbách, toryové by přestali existovat jako funkční politická strana a vinu by mohli klást jen a jen sobě: „Ustlali jsme si postel podle svého, pak si do ní lehli a nyní vidíme a cítíme, že ta postel je hodně hrbolatá.“

Nepřesvědčivá p rezentace

Nová vláda v čele s Liz Trussovou měsíc po svém nástupu do funkce uslyšela varovnou salvu jako hrom, ale premiérka nevypadá, že by chtěla couvat.

Při sérii rozhovorů pro regionální stanice BBC opakovala, že cílem rozpočtu je nastartovat hospodářský růst a že příčiny nynějších potíží nejsou domácí, ale souvisejí s válkou na Ukrajině, která žene nahoru ceny energií.

Prezentace premiérky nebyla přesvědčivá, řada komentátorů se shodla, že není mediálně příliš zdatná a kritici se našli nejen doma, ale i za hranicemi. Podle americké ministryně obchodu Giny Raimondové plán Trussové, kdy se škrtají daně a zároveň zvyšují výdaje, pouze posílí inflaci a nepomůže ani krátko, ani dlouhodobě. Spolkový ministr financí Christian Lindner rovnou řekl, že Německo britský příklad nehodlá následovat.

Sjezd konzervativců v Birminghamu se tak schází v jiné náladě, než si toryové představovali. Místo aby oslavovali nástup nové energické premiérky, která se hlásí k odkazu Margaret Thatcherové, se budou ptát, jak je možné, že strana, která před necelými dvěma lety slavila nebývalý triumf ve volbách, už nyní musí k těm příštím, které se odehrají nejpozději v roce 2024, vzhlížet s nejistotou a obavami.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR