Bude stačit lockdown light?

„Covid-19 není vědecký fenomén. Je to přírodní katastrofa,“ řekl uprostřed léta v jednom z rozhovorů epidemiolog Christian Drosten, hlavní vědecká autorita v boji s pandemií v Německu. Naznačit tím zřejmě chtěl, že jde o jev obdobně nevypočitatelný. Řekl ale také, že zvládá-li Německo tento boj úspěšněji než ostatní státy, není to proto, že by Němci měli líp zorganizované zdravotnictví nebo líp vybavené nemocnice.

Komentář Praha 12:30 24. října 2020