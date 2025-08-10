Osobní superinteligence do každé rodiny
O tom, že Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, je mimořádně talentovaný muž a – chcete-li – vizionář, nemůže být sporu. Ve světě byznysu a moderních technologií dosáhl extrémních úspěchů, a to mu teprve nedávno bylo čtyřicet. Už dnes jeho firmy promlouvají poměrně výrazně do životů miliard lidí.
Jenže umělá inteligence, kterou vyvíjí týmy jeho firem, by se s lidstvem měla, aspoň podle jeho představ, prolnout ještě víc.
Často slýcháme o tom, jak mezi Amerikou a Čínou probíhá souboj o technologickou nadvládu a o to, kdo dřív a lépe vytvoří takzvanou obecnou umělou inteligenci, která bude rovnocenná či lepší než lidské myšlení. A jak Evropa tomuto závodu spíše přihlíží, než by se jej aktivně účastnila.
Jenže další zápas probíhá i o patro níž, přímo v srdci americké technologické komunity v kalifornském Silicon Valley. OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic, Nvidia, Apple, Amazon, Meta s Facebookem… Ti všichni jsou si brutálními konkurenty především na trhu práce. Objevují se těžko uvěřitelné zprávy o tom, kolik stovek milionů dolarů nabídla ta či ona firma tomu či onomu vědci, když k ní půjde vyvíjet umělou inteligenci a posouvat hranice možného.
Mimořádně aktivní na tomto poli je pak Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf Facebooku, resp. jeho mateřské společnosti Meta, pod kterou patří i služby jako Instagram nebo WhatsApp. Svůj tým, který vyvíjel umělou inteligenci, nedávno rozprášil a staví jej znovu, aby více odpovídal jeho vizím a aby dokázal lépe držet krok s premianty oboru, tedy především s OpenAI, tvůrci ChatGPT, a se startupem Anthropic, který stojí za jazykovým modelem Claude.
Cíl? Být lepším a výkonnějším člověkem
Nyní Zuckerberg zveřejnil, oč vlastně usiluje a jak si budoucnost života s umělou inteligencí představuje. Ve svém dopise, který je k nalezení na jeho sociálních sítích, předestírá vizi, kdy každý člověk disponuje takzvanou superinteligencí, která mu pomáhá být lepším a výkonnějším člověkem.
Úmyslné matení chatbotů manipulátory? Fungovat to může jen u okrajových témat, ujišťuje Koubský
Číst článek
Ve svém techno-optimistickém pojednání uvádí, že „každý bude mít osobní superinteligenci, která mu pomůže dosáhnout jeho cílů, vytvářet to, co chce vidět ve světě, prožívat jakékoliv dobrodružství, být lepším přítelem pro ty, na kterých mu záleží, a růst v osobu, kterou si přeje být“. V podstatě je řeč o augmentovaných lidech, kteří by jako své komunikační rozhraní se světem nosili ideálně chytré brýle od Facebooku.
Zuckerberg se nijak netají, že chce být tím, kdo dá všem lidem do rukou nástroje, aby toho dosáhli více než kdykoli dřív, aby posouvali hranice lékařského i vědeckého poznání. To je na jednu stranu chvályhodné, na druhou stranu i varovné – víme kolik, byť nezamýšlených škod, dokáží páchat jeho sociální sítě.
Zjevně si toho je sám vědom a opakovaně připomíná, že záleží, kam se s umělou inteligencí vydáme a jak ji nasměrujeme. To bude nakonec ta úplně nejpodstatnější otázka – totiž jak se lidstvo naučí s AI zacházet. Že umělá inteligence dramaticky promění naše životy, už je jasné teď, už do nich promlouvá a její vliv bude jen sílit. Ale bude na nás všech, aby to finální rozhodnutí nebylo jen na lidech, jako je Mark Zuckerberg.
Autor je zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch
