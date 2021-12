Babiš se sice v Evropě domluvil, ale prosazovat české zájmy se nikdy nenaučil

Jen pár hodin předtím, než definitivně skončil jako český premiér, stihl Andrej Babiš ještě svůj poslední evropský summit. Byla to skutečně symbolická tečka. Babiš na summitu nevyjednal nic z toho, s čím do Bruselu jako svým cílem jel. Ani podporu jaderné energetiky jako bezemisního zdroje, ani regulaci trhu s emisními povolenkami. Komentář Praha 19:18 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Zdroj: Profimedia

A ještě v případě emisních povolenek zůstala pachuť v tom, jestli Babiš více než za zájmy České republiky nekopal za svoje chemičky, pro které jsou drahé energie i drahé povolenky opravdu veliký problém. Důvodem Babišova neúspěchu je pak hlavně to, že se za čtyři roky, co jezdil na evropské summity jako premiér, téměř nic o fungování Evropské unie nenaučil.

Před čtyřmi roky se ale Andrej Babiš a jeho hnutí ANO alespoň snažili tvářit proevropsky. Ano, byla za námi migrační krize, kde se Babiš po kratším váhání postavil do jednoho šiku s Orbánem. Avšak to se mohlo brát jako sice nepříjemná, ale přesto jen přeháňka.

V Andreji Babišovi byla navíc na počátku dokonce jistá naděje. Asi jsme ještě neměli v Bruselu tak dobře jazykově vybaveného premiéra, který se plynně domluvil hlavními jazyky EU. Hnutí ANO také v Evropském parlamentu zakotvilo v proevropské frakci liberálů, ve které postupně získali hlavní slovo spolustraníci francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Dita Charanzová, europoslankyně za ANO, se stala dokonce místopředsedkyní Evropského parlamentu.

Babiš Evropan se vytratil

Jenže to je v bilanci Babišových kladů v evropské politice všechno. Snad ještě fakt, že podpora Maďarska a Polska v jejich sporech s Bruselem o dodržování demokracie byla ze strany Babiše velmi limitovaná. A v klíčových hlasováních stál premiér alespoň tady na straně právního státu.

To, co se Babiš nikdy nenaučil, bylo získávání spojenců a vytváření větších koalic. Občas zafungoval Visegrád, někdy jen Slovensko, ale jinak Česko nezískalo žádné stabilnější evropské spojence.

Ani s Macronem, ani s Angelou Merkelovou, ale ani s premiéry menších zemí Babiš nikdy nenavázal těsnější partnerství. Proto také z českých zájmů, nebo z toho, co za ně považoval, Babiš skoro nic neprosadil.

Svým neřešeným střetem zájmů se stal pro Evropu symbolem oligarchy zneužívajícího evropské dotace, v Evropském parlamentu dokonce ani jednou nevystoupil. Jeho evropanství rychle mizelo, až z něj skoro nic nezbylo. Babiš Evropan se vytratil. Ostatně, tak nějak se vytratil i ze svého posledního summitu. A žádná světová agentura neinformovala o jediné slze, která by při loučení Evropy s Babišem ukápla. Ono by to ani nebylo na místě.

Autor je komentátor Deníku