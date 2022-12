Maďarsko, nemocný stát Evropy, byl letos donucen k léčbě

„Museli jsme řešit citlivé otázky, které se týkají Maďarska. Vlády práva a svázání těchto otázek s finančními záležitostmi a dosáhnout nějaké rozumné dohody. A přitom mít stále na paměti, že musíme udržet jednotu Evropské unie v těchto těžkých časech,“ uvedl Fiala.

Fiala měl pravdu. Maďarsko bylo, zůstalo a zůstává nemocným státem Evropské unie. Důvodem není to, že by Maďaři byli nějaký divnější národ než ostatní občané jiných států Evropské unie. V Maďarsku se před více než dvanácti roky totiž stalo něco, co se nikde v poválečné Evropě nestalo.

Viktor Orbán a jeho Fidesz získali po katastrofálních letech vlády socialistů v demokratických a svobodných volbách nejen nadpoloviční, ale dokonce ústavní většinu. Velká moc rodí velká pokušení a Viktor Orbán a jeho vládnoucí státostrana jim neodolali. A maďarskou demokracii začali okrajovat tak, aby jim zajistila vládu nadlouho, pokud ne rovnou na pořád.

Plán maďarských ústupků

Loni, ve volbách, které byly sice ještě svobodné, ale už podruhé po sobě podle hodnocení Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebyly férové, dokázal Fidesz proti téměř zcela sjednocené opozici znovu uspět. A přetavit 52 procent hlasů na ústavní většinu v parlamentu.

To vše tváří v tvář nové směrnici Evropské unie, která umožnila porušování právního státu a zásad demokracie trestat zastavením výplaty peněz z evropských fondů.

Protiukrajinská agrese Ruska, zásadního sponzora maďarského režimu, přinesla další výzvu. Jak Orbánovi, tak Evropské unii. Výzvu, která zkomplikovala i české předsednictví, pro které byla pomoc bojující Ukrajině hlavním bodem celého působení v čele Evropské unie.

Stojíme na maďarské straně dějin, říká Orbán. Země se podle něj jako jediný evropský stát neúčastní války Číst článek

Orbán se svým souhlasem s unijní pomocí Ukrajině nepokrytě obchodoval. Zároveň se snažil udržet si přízeň Moskvy a výhody z toho vyplývající. A také to náležitě prodat Maďarům. Ti se mohli dlouhé měsíce těšit z levnějšího benzínu, nebo regulovaných cen základních potravin.

Jak vysychaly zdroje z Ruska a zároveň začaly fungovat sankce Evropské komise, začaly se Orbánovy záměry hroutit, levný benzín i levné potraviny došly. Zkušený politický hráč Orbán začal vyjednávat i vydírat.

Výsledkem je plán maďarských ústupků směrem k posílení státu práva a tomu odpovídající uvolnění části zadržovaných miliard eur Bruselem. A souhlas Maďarska s pomocí Ukrajině. Zdaleka ale nejsme na konci příběhu a výsledek neznáme. Maďarsko, nemocný stát Evropy, se začal léčit. K uzdravení má ale ještě strašně moc daleko.

Autor je komentátor Deníku