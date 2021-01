Když si Andrej Babiš (ANO), aniž k tomu byl důvod, vzal na triko řízení očkovací mašinerie, nejspíš na voličské hlasy nemyslel. Je bytostně přesvědčený, že nikdo na celou operaci nedohlédne lépe než on. Svoje žonglování se slovy a termíny jako problém nevnímá, sází na výsledek. Komentář Praha 16:31 19. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senioři čekají na očkování. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Stejně tak si Babiš v létě s křišťálovou koulí v ruce nepřipouštěl, že konejšení občanů, jak si mohou užívat dovolených, cestovat a nebát se dalšího uzavření ekonomiky, může být předčasné.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Postarají se senioři o Babišovo Waterloo?

Očkování ale budí vášně. Zajímá jak ty, kteří je pokládají za jediný únik před koronavirem, tak obchodníky s deštěm, podle kterých je infekce pouhá chřipečka a vláda nemá za lubem nic jiného než nám navléknout svěrací kazajky.

Už dnes je zřejmé, že vakcinace do října, jak Babiš původně předpokládal, neskončí. Nezavrší se tedy před sněmovními volbami a ony se nestanou happyendem. Mohou ale být mezisoučtem úspěchů a průšvihů, které očkování provázejí a provázet budou.

Start nebyl nic moc: haprující rezervační systém a k tomu výpadky dodávek vakcín. Vše se přitom teď točí okolo nejvlivnější voličské kategorie – seniorů. Ti jsou v posledních letech, po odlivu od sociálních demokratů a komunistů, stabilní základnou hnutí ANO. Od kabinetu se dočkali vyšších důchodů včetně bonusu k nim či zlevněného jízdného. Donedávna se jim Babiš snažil zavděčit způsobem, který až ostatní vrstvy dráždil.

Neslibovat nesplnitelné

Zlom přineslo zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnácti a třiadvacetiprocentní daně z příjmu. Zaměstnancům zůstane víc v peněženkách, leč nejspíš budou muset na čas zapomenout na růst mezd.

Jenže právě na něj je navázán růst penzí. Těmi, kteří daňový balíček, jejž ANO prosadilo s ODS, odskáčou, nakonec mohou být senioři. Kromě toho pokud bude méně peněz přitékajících do státního rozpočtu, na nižších výdajích, zejména na veřejné služby, to citelně poznají v první řadě opět senioři.

Protože ale veřejným míněním hýbe nejvíc covid a věci s ním související, mohlo by se v Babišovo politické Waterloo změnit očkování nejstarší generace. Ta by premiérovi mohla již dnes vyčítat prázdninovou lehkomyslnost nebo pozdní antigenní testování, které ne na každého zájemce do Vánoc vyšlo. Nejtěžším hříchem v jejích očích ale může být vládní kličkování mezi ochranou veřejného zdraví a ekonomickými zájmy.

Babišův kabinet zaostává v očkování proti koronaviru. Svůj strategický plán plní zatím jen na 20 procent Číst článek

Komplikace provázející vakcinaci mohou být pověstnou poslední kapkou. První stres mnozí senioři zažívají, když se mají komplikovaně registrovat, druhý pak když se tísní v čekárnách třeba tam, kde elektronický systém padá i zdravotníkům. Takto moderní a efektivní stát s nemehly odstavenými od vesla nevypadá.

Babišovi tak paradoxně pomáhají nejzavilejší kritici vládních opatření včetně nošení roušek. Stěžují si na zavřené restaurace, obchody, diskotéky, skiareály i aquacentra, srocující se na náměstních, ba pořádají pochody před domovy premiéra a ministra zdravotnictví. Zpochybňují principy solidarity a vytvářejí ve společnosti dusno.

Na to bývají senioři hákliví. Vadí jim hloupé konflikty a těžce snášejí nespravedlnost. Hlavně ti, kteří dosud volili ANO, mohou v napjaté atmosféře nabýt dojem, že je Andreji Babišovi ubližováno a zaslouží si zastání. Nakonec mu třeba odpustí i ty technické komplikace. Nezřídka bývají senioři trpělivější a shovívavější než jurodivé mládí.

Babiš tedy ještě dříve narozené ze svého elektorátu odepisovat nemusí. Do voleb je daleko a výsledky jsou otevřené. Měl by si ale dát pozor, aby nesliboval nesplnitelné a svým chaotickým stylem v době, kdy na dobrém vládnutí obzvlášť záleží, seniory zbytečně nezvedal ze židlí.

Autor je politický analytik