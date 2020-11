Prubířským kamenem Pirátů a STAN bude skládání kandidátek

Okolnosti hrají předvolební koalici Pirátů a Starostů a nezávislých do karet. Za prvé poptávka veřejnosti po integraci a zpřehlednění politického spektra. Za druhé růst preferencí obou týmů. Poslední volební model Kantar předpověděl Pirátům 21 a Starostům 11 procent. Spolu by mohli aspirovat i na volební vítězství. A konečně za třetí, komplikuje se situace druhého opozičního bloku, který vytváří ODS s KDU-ČSL a TOP 09. Komentář Praha 17:13 25. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš a Vít Rakušan | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Jak jeho zástupci prozradili, občanští demokraté se s partnery rozcházejí v pohledu na daně, lidovci se zase postavili odlišně k náhradnímu výživnému.

Ukazuje se, že namlouvající se družiny rozděluje nejen evropská či environmentální politika, ale i různé pohledy na ekonomická a sociální témata. Kromě toho preference ODS stagnují lehce nad deseti procenty a zbylé dvě strany oscilují okolo pětiprocentní hranice.

Za těchto okolností si mohou mnozí opoziční voliči všimnout, že po Starostech ve svém internetovém hlasování projevili ochotu k liberálně laděné středové koalici i Piráti. Programový střet na obzoru zatím není mimo jiné proto, že ani jeden z partnerů není zatížen ideologií.

Naopak Piráti i STAN skloňují potřebu štíhlého a pružného digitalizovaného státu kladoucího důraz na vzdělání a decentralizaci.

Riziko koalic

Jejich koalice má na to ubírat hlasy i konkurenčnímu bloku, zejména TOP 09, která se dosud opírala o proevropský a poměrně mladý elektorát, jejž může odrazovat konzervatismus a národovectví ODS. Zároveň může oslovit někdejší sympatizanty ANO nebo liberálnější příznivce sociální demokracie.

Do voleb zbývá necelý rok a vyjednávání o detailech Piráty a Starosty teprve čeká. Kus práce už ale stranickými lídry odveden byl, jinak by Ivan Bartoš těžko zvrátil ještě nedávno převládající negativní postoje pirátského členstva. To stálo před dilematem každé novější a relativně radikální strany: hájit své priority i za cenu dalších čtyř let v opozici, anebo přistoupit na kompromisy umetající cestu do Strakovky?

Některé námitky se určitě objeví i při skládání kandidátek. Na nich mají mít jedenáct krajských lídrů Piráti a tři STAN, v poměru tři ku jedné mají být obsazována i další místa, přestože aktuální síle Starostů by víc odpovídala dělba dvě ku jedné.

Pirátům dělá vrásky možné přeskakování na preferenční hlasy, k němuž mají blíž lokálně známé osobnosti Starostů než poměrně málo známí adepti Pirátů. Někteří Piráti navíc ventilují obavy, aby STAN nenominoval toxické osoby, s jejichž minulostí či názory by měli problém. Přitom to vždy hrozí na obou stranách koalice.

Nástrah na cestě k tandemu, jenž by za premiéra nabídl Ivana Bartoše, je pořád hodně. Soulad lídrů utvrzují společně absolvované bitvy ve sněmovně. V řadě regionů ale spolu obě strany tyto zkušenosti nemají a musí si na sebe zvykat. Nepochybně se najdou idealisté, kteří budou mít pocit, že si našli partaj, s níž naprosto souzní, a najednou je jim vnucována i druhá, o kterou by okem nezavadili.

To už je však riziko koalic, které nemusejí voliče pouze sčítat, ale mohou je také odečítat. Takový osud Piráty a Starosty spíš nepotká, jejich partnerství smysl dává. Hodně ale bude záležet na tom, jak je vysvětlí a zda nabídnou natolik lákavou metu, že pochybnosti zastíní.

Autor působí na Masarykově demokratické akademii (blízké ČSSD)