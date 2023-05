K čemu mohou vést Lukašenkovy zdravotní problémy

Nedávná návštěva běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka v Moskvě u příležitosti Dne vítězství 9. května vzbudila velkou pozornost především tím, že známý chlapák, který před pár lety Bělorusům doporučoval léčbu covidu „prací na traktoru, vodkou a saunou“, tentokrát viditelně nebyl zdráv. Komentář Praha 6:29 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na moskevských oslavách Dne vítězství s obvazem na ruce | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vypadal velmi sklesle, kladení věnců u hrobu neznámého vojína se nezúčastnil, na tribunu na Rudém náměstí nedokázal ani 300 metrů od auta dojít pěšky, musel být přepraven elektrovozítkem a novináři si povšimli i obvazu přes hřbet a dlaň ruky, jaký se přikládá pacientům po infuzích.

Mimochodem – stejný obvaz se dá zaznamenat i na pěti fotografiích, které v pondělí přinesla oficiální prezidentova internetová stránka, když se Lukašenko po skoro týdnu opět objevil na veřejnosti, konkrétně v ústředním štábu běloruského vojenského letectva.

Příznačné je, že o Lukašenkově zdraví se v posledních deseti letech mluvilo jen čtyřikrát – dvakrát se jednalo o operaci kolena a sám prezident přiznal, že dvakrát, ovšem bez příznaků, prodělal covid. Zda ho léčil traktorem, vodkou a saunou, není známo.

Připojí Putin zemi k Rusku?

Na Lukašenkovy evidentně dosti závažné zdravotní potíže okamžitě zareagovala běloruská opozice. Kupříkladu její neformální vůdkyně Svjatlana Cichanouská připomněla, že „v zemích, kde vládne diktatura, je běžné, že když mizí vůdce, začíná se kácet celý systém… O Lukašenkově zdraví už delší dobu koluje mnoho fám, ale pro nás to vše znamená jediné: musíme se připravit na jakýkoli scénář!“

Oficiálně, tedy podle běloruské ústavy, v případě Lukašenkovy smrti nebo rezignace na úřad hlavy státu ze zdravotních důvodů by se jeho okamžitým nástupcem stal šéf Národního shromáždění, tedy jednokomorového parlamentu země. Tuto funkci nyní zastává Natálie Kočanovová. Její povinností by pak bylo okamžitě vyhlásit prezidentské volby.

Otázkou je, jak by se v podobné situaci zachovalo Rusko. Nejpravděpodobnější se zdá, že pokud Lukašenko nemá rovnou stanoveného svého vlastního mocenského dědice (na což to moc nevypadá, protože v dnešním Bělorusku je jen Lukašenko a dále pak už jen jeho kohorta, jejíž příslušníci v podstatě nemají vlastní politickou tvář), mohl by se Putin v době nevyhnutelného dočasného bezvládí pokusit o definitivní připojení celé země k Rusku. Pokud ovšem na něco takového má v daném okamžiku dost sil.

Autor je komentátor Českého rozhlasu