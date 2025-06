Donald Trump o sobě rád říká, že je obchodník tělem i duší. Prý setsakra dobrý obchodník – ostatně svou nejznámější knihu nazval Art of the Deal, čili Umění, jak udělat obchod. Jako prezident dokazuje, že vydělávání peněz má opravdu v krvi. Jen se vkrádá pocit, zda to není spíš hamižnost a hokynářství, čím nás a hlavně americké občany oblažuje. Nově jim totiž nabízí své mobilní telefony. Washington 6:29 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a bitcoin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Tím, že si svého jména považuje a vnímá jej jako lukrativní značku, se Trump nikdy netajil. S oblibou ho licencuje a můžete ho najít na výškových budovách, golfových hřištích i lahvích whisky. Jen v loňském roce vyinkasoval americký prezident zhruba 200 milionů korun čistě z licenčních poplatků.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Luboš Kreč: Lukrativní značka Trump

To jsou ale jen drobné. Už po svém zvolení v listopadu 2024 zaplavil své příznivce a fanoušky neodolatelnými nabídkami. K mání byla speciální kolínská, zvláštní kecky, samozřejmě trička nebo dámské lodičky. Vše se stylovým T ve znaku.

Když pak v lednu nadešel čas jeho nástupu do Bílého domu, vybudil veřejnost vydáním vlastní kryptoměny, na jejímž následném růstu ceny vydělal podle odhadů několik miliard dolarů. Ta se dnes už prodává jen za zlomek toho, kam vystřelila po inauguraci, takže spousta lidí přišla o spoustu peněz. Donald Trump ale nikoli.

Ostatně pro všechna svá bombastická provolání a nabídky používá Trump svou vlastní sociální síť Truth Social, jíž se svým týmem rozjel v roce 2021, když ho vyhodili z Facebooku a z Twitteru.

Z jinak irelevantní sociální sítě dělá fakt, že přes ni takřka výhradně komunikuje nejmocnější muž světa, důležitý geopolitický a ekonomický prvek. I tak jsou ale její akcie letos v záklonu 45 procent.

Americká centrální banka i přes Trumpovo naléhání znovu nesnížila úrokovou sazbu Číst článek

Pomyslný obchodnický majstrštyk se Trumpovi a jeho rodině ale povedl nyní. V září má přijít na trh jeho vlastní telefonní tarif a mobil, zlatě vyvedený, a bude, jak jinak než americký a pro Američany.

Made in China

Ovšem ledaže by nebyl – většina odborníků už upozornila, že v čase, ceně a výbavě, kterou Trumpův mobil slibuje, není možné, aby nepocházel z Číny.

Což je kuriózní, když vezmeme v potaz, že právě Čína mu leží v žaludku v rámci celních válek, které rozpoutal, zdaleka nejvíc. Zároveň to ale není poprvé, kdy se Trumpova rodina bez okolků uchýlila k čínským produktům, když si spočítala, že se jí to vyplatí.

V dubnu jeho syn zase ohlásil, že zakládá projekt American Bitcoin, který se zaměří na těžbu bitcoinů v Americe. Vyšlo ale najevo, že s pomocí většinou v Číně vyrobených počítačů.

V globalizovaném světě není na tom, že používáme čínské výrobky, nic neobvyklého. Zarážející je, když se k nim ale uchyluje muž, který na odporu vůči Číně staví svou politiku.

Nemusel by, nikdo jej nenutí prodávat mobily a kecky, jenže on si nemůže pomoct. Cítí peníze, ovládá jej mamon. A to pak jde politika stranou. Bez ohledu na to, jestli jste zrovna třeba prezident USA.

Autor je zástupce šéfredaktora serveru CzechCrunch