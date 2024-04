Luxovat, nebo se těšit na partnera?

Dva a půl roku slýcháme, čteme a leckteří také sami hloubáme nad tím, že kdesi ve voličském podzemí dřímá milionový drak. Při posledních volbách zůstal na ocet, vsadil na špatné koně, ale až se ze zachmuření příště probere, budeme se divit. Komentář Praha 16:30 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sjezd ČSSD České suverenity sociální demokracie. Na snímku Jiří Paroubek a Jana Volfová | Foto: Petr Horník | Zdroj: Právo / Profimedia

Samozřejmě, frustrované elektoráty existují a sněmovní strany o nich dobře ví. Akorát si s nimi některé těžko mohou vědět rady – tedy například vládní subjekty se sympatizanty komunistů, Trikolóry (do voleb šla společně se Svobodnými a Soukromníky) a zřejmě už uhynulého Volného bloku.

Klamavý tandem

O ty se přirozeně zajímá opozice, přičemž ale hnutí ANO, respektive jeho šéfa, mohou kupříkladu voliči KSČM právem považovat za strůjce propadu jejich favorizované strany.

A to samé ti, kdo dali přednost ČSSD. Pokud by u toho napřesrok zůstali, měli by si ale dávat dobrý pozor. Protože zdomácnělé zkratky se zmocnil subjekt nového politického tandemu Bobošíková–Paroubek, průhledně účelově pojmenovaný Česká suverenita sociální demokracie.

Na který si právě kvůli klamavému jménu stěžuje u Nejvyššího správního soudu původní sociálnědemokratický subjekt. Ano, ten se sídlem v historickém Lidovém domě, přejmenovaný však možná trochu nedomyšleně na SOCDEM.

K milionovému davu zklamaných – suma sumárum šlo o 900169 duší – patří ještě voliči Přísahy a Zelených.

Rozhodující síla? Anebo ne

Do jednoho pytle je všechny určitě nenacpeme, ale z posledního volebního průzkumu společnosti Median je patrné, že si pozice získané v říjnu 2021 více méně drží, ba dokonce nyní lehce posílily.

Nejblíže vstupu do sněmovny jsou KSČM a SOCDEM, plus nováček v partii, Rajchlovo hnutí PRO 2022. Lehce nad třemi procenty se pak nacházejí Přísaha a Zelení. Ale jak známo, příslovečná statistická chybička se může vloudit raz dva a čísla jsou zavádějící.

Obě opoziční hnutí však údaje nepochybně sledují a asi i přemýšlejí, jestli je lepší voličstvo luxovat, což nemusí jít tak lehce, nebo se těšit na případné povolební spojence. Protože i jen jedna ze zmiňovaných stran by po vstupu do sněmovny mohla mít zásadní vliv na rozložení sil. O tom není sporu.

Ale také se ovšem může klidně stát, že ideově roztříštěný hlouček minule neúspěšných subjektů zůstane mimo i podruhé. A sociologové budou další čtyři roky strašit mysteriózní dřímající saní s milionem hlav.

