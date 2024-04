Má se Putin bát Julije Navalné?

Bojí se Vladimir Putin Julije Navalné? Na to se nedávno zeptal časopis Time samotné vdovy po Alexeji Navalném. „Upřímně řečeno je mi jedno, jestli se mě bojí, nebo nikoli. Budu dělat to, co dělám. Budu dělat to, co je správné. Budu bojovat proti Putinovi. Putin je můj nepřítel. Zabil mi manžela,“ odpověděla Navalná.

Komentář Praha 6:30 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít