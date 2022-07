Orbán ve službě ruské propagandy a na cestě mimo demokratickou Evropu

Před několika dny byl v Moskvě vyjednávat o navýšení dodávek ruského plynu za snížené ceny maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Fotky nadšeně se od ucha k uchu smějícího ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova s jeho maďarským kolegou vyvolaly po celém Západě vlnu odporu. V minulých dnech pak maďarský premiér Viktor Orbán předvedl, za co chce Budapešť slevu na plyn s Kremlem zobchodovat. Komentář Praha 16:15 28. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Orbán na svém oblíbeném místě pro své projevy, v rumunské Transylvánii, před zahraničními Maďary zopakoval téměř doslova kremelskou rétoriku, když prohlásil, že Západ dodávkami zbraní Ukrajině pouze prodlužuje válku.

„Čím více dalekonosných zbraní budeme dodávat Ukrajině, tím déle bude válka trvat,“ tvrdil Orbán.

„Rusko chce bezpečnostní záruky. Válka proto skončí jednoduše, až dojde k rusko-americkým jednáním,“ uvedl Orbán s logikou, za kterou by se nemusel stydět ani zmíněný ruský ministr Lavrov.

Orbán opakoval tezi, že válka na Ukrajině není ani válkou Maďarska, ani Evropské unie. Faktický rozpad Visegrádské čtyřky pak zdůvodnil větou, v níž konstatoval: „Poláci se cítí být součástí rusko-ukrajinské války, do níž se však Maďarsko nechce zapojit, protože to není naše válka.“

Orbán si však hned protiřečil, když současně uvedl, že Maďarsko a Polsko mají podle něj společný zájem, aby se hranice Ruska nepřiblížily k jejich hranicím. To, že se tak už během ruské invaze na Ukrajinu fakticky děje, jaksi pominul.

My nejsme mixovaný národ

V další části svého projevu pak Orbán formuloval rasistickou tezi nutnosti zachování „evropského Maďarska“.

„Jsou země, kde se mísí evropské a neevropské národy, a potom jsou země, kde se mísí jen evropské národy, jako v Karpatské kotlině. My nejsme mixovaný národ a ani jím nechceme být,“ prohlásil Orbán.

Od premiéra ugrofinského národa, který přišel do střední Evropy z hloubi Asie, by podobná věta zněla poměrně úsměvně, kdyby v sobě neměla skrytý odpor proti celé západní polovině Evropy, kde podle Orbána dochází k mísení evropských a neevropských ras.

„Očekáváme rok 2030. Ne proto, že by do té doby Maďarsko doběhlo Západ, ale naopak, že do osmi let se Západ rozpadne,“ věštil Orbán, který poté hovořil o výjimečné roli Maďarska a Maďarů pro svět.

Pokud se člověk nad Orbánovými vývody zamyslí, jsou z nich patrné dvě věci. Maďarský premiér chce dál hrát roli ruského trojského koně v Evropě. Dál chce posilovat maďarský nacionalismus a prohlubovat konflikt mezi Maďarskem a Západem a tak chce posilovat vlastní moc.

Je otázka, jak dlouho mu to může vydržet, než se jako jemu podobní politici ocitne na cestě, která povede už zcela mimo vyspělou demokratickou Evropu. Já bych to viděl mnohem dříve, než v onom roku 2030.

Autor je komentátorem Deníku