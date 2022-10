Orbán má buď děravý plot, nebo pouští běžence na Slovensko záměrně

Česká republika zavřela zelenou hranici se svým úplně nejbližším sousedem, Slovenskem. Je to smutný krok. Ale věřme ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, že to byl krok nikoli první, ale až úplně poslední. Poté, co Praha vyčerpala všechny možnosti se dohodnout s Bratislavou. Ta dohoda je přitom jednoduchá. Bratislava má převzít zpět všechny nelegální běžence, kteří budou zadrženi při pokusu o nelegální vstup do Česka a budou přicházet ze Slovenska. Komentář Praha 18:41 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zadržení migranti na česko-slovenském hraničním přechodu Lanžhot Brodské | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jenže právě to Slovensko a jeho ministerstvo vnitra odmítalo. Protože prý na to nemá Slovensko utečenecké kapacity. A naopak Česku hrozilo, že pokud nebude běžence při přechodu přes naše území zadržovat, tak nám je bude vracet Německo.

Na rozdíl od Ukrajinců se v případě povětšinou syrských běženců jedná o nelegální migranty. Také proto, že u syrských běženců neexistuje v poskytování dočasné ochrany a azylu v Evropské unii shoda podobná té, která ulehčila přijetí několika milionů ukrajinských válečných uprchlíků. Tedy, že dočasná ochrana Ukrajinců platí pro celou Evropskou unii. A je na Ukrajincích, aby se rozhodli, v které unijní zemi budou tuto ochranu hledat.

U Syřanů taková dohoda v rámci Unie uzavřena nebyla. Dodejme bohužel. Dnes ji v případě Syřanů komplikuje fakt, že není jasné, zda lze situaci v Sýrii nadále považovat za válečnou.

Sousedům ze Schengenu naschvál?

Pojďme ale od neexistujícího celounijního řešení ke konkrétnímu problému uzavírání hranic ve střední Evropě kvůli další vlně, nebo zatím spíš vlnce migrační krize.

Její základní otázkou je, kde se nelegální migranti na Slovensku a v Česku berou? Vzhledem k tomu, že to není přes Ukrajinu, jedinou další možností je Maďarsko. Ostatně slovenští politici to říkají jednoznačně, že běženci ze Sýrie přichází na Slovensko právě od jižního souseda.

Člověk si tady klade otázku, jak je to možné? Vždyť Maďarsko, hraniční země schengenského prostoru, má přece na svých hranicích už od minulé migrační krize plot proti migrantům.

Jako odpověď se naskýtají jen dvě možnosti. Buď tak vychvalovaný plot Viktora Orbána proti migrantům prostě nefunguje. A Maďarsko tak neplní svoji roli strážce schengenské hranice. Proto by zelená hranice měla být uzavřena především Maďarsku.

Druhá možnost je ale ještě horší. Tedy, že to vláda Viktora Orbána dělá svým unijním sousedům ze Schengenu naschvál. Třeba proto, aby si tím vymohla peníze z evropských fondů, které mají být Maďarsku pozastaveny.

Důkazy pro to nejsou veřejně známy. Ale Maďarsko má každopádně v rámci Schengenu co vysvětlovat. A pokud to Budapešť nevysvětlí, tak musí čelit následkům.

Autor je komentátor Deníku