Radikalizující se Orbán může přerůst přes hlavu i jeho novým spojencům

Do voleb do Evropského parlamentu zbývají sice ještě necelé tři týdny. Mnohé ale nasvědčuje tomu, že si někteří vrcholní evropští politici už teď vytvářejí náčrt budoucího politického uspořádání v EU. To znamená hlavně, jakou podobu bude mít příští Komise a jakým směrem se celý integrační projekt bude ubírat. Komentář Budapešť 14:00 7. května 2019

Jedním z těch, kteří již nyní spřádají takovéto plány, je maďarský premiér Viktor Orbán. Dokonce by se dalo prohlásit, že je v těchto dnech ve svém živlu. Neustálé spekulace totiž vyvolává hlavně série návštěv vůdčích osobností evropské populistické pravice v Budapešti.

Minulý čtvrtek ji odstartoval šéf italské Ligy, ministr vnitra Matteo Salvini. V pondělí pak byl u Orbána ohlášený rakouský vicenkancléř a předseda Svobodných Heinz-Christian Strache.

Oba by rádi získali maďarského premiéra do připravované nové euroskeptické frakce v Evropském parlamentu. Klade si za cíl radikálně oslabit unijní struktury, hlavně Evropskou komisi. Ta by pak už například nemohla hodnotit, zdali jednotlivé členské státy dodržují pravidla, k nimž se kdysi před vstupem zavázaly ohledně demokracie, nezávislosti justice či sdělovacích prostředků.

Salvini, Strache a Le Penová

Zároveň by tyto strany rády proměnily současnou Evropskou unii, respektive to, co by z ní ještě zůstalo, na pevnost, která bude čelit náporu běženců z chudších regionů světa, hlavně Afriky. V jejich pojetí má být Evropa znovu hlavně křesťanským kontinentem, který bude tyto hodnoty také aktivně vštěpovat svým občanům. Také proto, aby se prý dokázali ubránit muslimské demografické přesile.

Sám Orbán již více než rok hovoří o tom, že jeho cílem je nahradit současnou liberální demokracii demokracií křesťanskou. Jeho potenciální spojenci Salvini a Strache zatím tak daleko nejdou, a to asi hlavně proto, že by jim v jejich domovských státech příklon ke křesťanským hodnotám nikdo moc nevěřil.

Ital Salvini se sice pravidelně objevuje na veřejnosti s růžencem, což má být signál směrem k tradičním katolíkům, jeho politiku ale otevřeně odmítají papež František s většinou episkopátu, a tím i věřících.

Rakušan Strache, v jehož straně v poslední době znovu posílily protiklerikální proudy, jako prorok nové křesťanské Evropy také posloužit nemůže.

A tak to nakonec asi zůstane na Orbánovi jako jejím jediném zachránci, což je role, která by mu seděla. Za zmínku stojí názorový vývoj, který tento politik za posledních 30 let prodělal.

Původem z komunistické rodiny byl před pádem železné opony součástí protikomunistické opozice a měl po roce 1990 pověst mladého radikálního liberála, který nejednou zesměšňoval představitele křesťanských denominací v Maďarsku. Pak ale konvertoval k protestantskému kalvinismu a stal se ve svých politických názorech stále radikálnějším.

Evropští lidovci, neboli křesťanští demokraté, s nimiž Orbán oficiálně stále ještě sedí v jedné frakci v Evropském parlamentu, od něj dávají ruce pryč.

A maďarský premiér zřejmě pouze čeká, jak dopadnou eurovolby, aby mohl prásknout dveřmi a vydat se do politických vod, které mu jsou v posledních letech nejbližší.

Salvini se Strachem a Francouzkou Marine Le Penovou se budou moct těšit, koho do svých řad získali. Budou se ale těšit pouze tak dlouho, dokud jim stále více se radikalizující Viktor Orbán nepřeroste přes hlavu.