Maďarská opozice se také spojila – ale Orbán je těžší soupeř než Babiš

Maďarská opozice se příliš nepoučila z volebního úspěchu opozice české. V primárkách se její podporovatelé rozhodovali mezi dvěma kandidáty na vyzývatele Viktora Orbána. Konzervativního ekonoma a starostu Pétera Márkiho-Zaye doplnila levicová europoslankyně Klára Dobrevová. To je skvělá zpráva pro dlouholetého premiéra, proti němuž se na volby na jaře 2022 celá opozice spojila. Komentář Praha 16:04 18. října 2021

Manželem Dobrevové je totiž bývalý premiér za socialisty Ferenc Gyurcsány, který proslul přiznáním: „Lhali jsme ráno, v poledne i večer… Maďarsko se podařilo udržet nad vodou jedině díky boží prozřetelnosti.“

Právě vinou žalostného vládnutí socialistů Viktor Orbán v roce 2010 drtivě vyhrál volby, získal ústavní většinu, změnil volební systém a začal cílevědomě budovat autokratický režim. Maďarskou opozici do voleb nakonec povede Péter Márki-Zay, v jehož prospěch odstoupil i nejviditelnější opoziční politik, primátor Budapešti Gergely Karácsony. Ale finálová účast Gyurcsányho manželky i složitý křečovitý výběr vyzývatele je pro Orbánovu kampaň vítané sousto.

V Maďarsku se nyní spojili socialisté, liberálové, zelení i ultrakonzervativní Jobbik. Výsledek českých voleb přitom ukazuje, že samotné spojení k vítězství nestačí, opozice se nesmí před volbami dopustit žádných vážných chyb.

Křivda z Trianonu

Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas až 41 procent lidí ovlivnil ve volbě strany či koalice právě vznik dvou opozičních koalic. To samo o sobě by jim k získání většiny mandátů nestačilo: Andrej Babiš dosáhl velmi dobrého výsledku, ale cestou k němu oslabil strany, které mu po volbách ve sněmovně chybí: ČSSD, komunisty i Přísahu. A vyhrocením předvolební kampaně a jejím zacílením na Piráty (premiér kandidoval proti Ivanu Bartošovi v Ústeckém kraji) vlastně posílil koalici Spolu, která ho porazila a její šéf Petr Fiala nejspíš povede vládu.

Je potřeba uznat, že maďarská opozice má mnohem těžšího politického soupeře, než měla ta česká: Viktor Orbán za deset let vládnutí postoupil v omezování demokratických svobod a upevňování vlastní moci mnohem dál než Andrej Babiš. Je to velmi schopný strategicky uvažující politik bez skrupulí, který má navíc vždy po ruce silný národní motiv: velké Maďarsko a křivdu z Trianonu.

Další okolností, která opozici v Česku pomohla, bylo rozdrobení antisystémových stran (Přísaha, Volný blok a zčásti i Trikolóra). A nakonec i Pandora Papers, v nichž mezinárodní investigativní skupina upozornila na majetky, které získal přes firmy v daňových rájích právě Andrej Babiš, vždy velký bojovník proti daňovým rájům… Nic z toho nebude mít maďarská opozice na Viktora Orbána po ruce. O to vážnější je každá její chyba.

Před volbami před čtyřmi lety čerstvý lídr opozice Péter Márki-Zay vyhrál komunální volby v jedné baště Fideszu a vypadalo to jako nadějný signál pro volby celostátní. Jenže ty vyhrál Viktor Orbán s téměř 50 procenty hlasů a znovu získal ústavní většinu… Preference premiérova Fideszu a spojené opozice jsou nyní vyrovnané.

Kdybychom chtěli nasazení manželky expremiéra Gyurcányho do volebního tažení proti Orbánovi přenést do českých poměrů, musela by jednou z lídryň koalice Spolu být – Jana Nagyová Nečasová.

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus