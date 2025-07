Dokonáno jest. Dohoda Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka (oba SOCDEM) s „hnutím” Stačilo! je schválená. Cílem spolupráce je jediné: Dostat oba na kandidátku a teoreticky tím zvýšit šance na zvolení do Poslanecké sněmovny. Řeči, že má jít o levicové spojení proti Fialovi (ODS) jsou lež. O nic takového vedení SOCDEM nejde. Akce je vyloženě mocenským zájmem Maláčové a Zaorálka. Prodali vlastní stranu za možnost individuálního úspěchu. Jak levicové. Komentář Praha 6:29 24. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová ještě před několika měsíci označila hnutí Stačilo! za antisystémový projekt, nyní však před uskupením prakticky kapitulovala | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celá dohoda s hnutím Stačilo! je pro SOCDEM zcela ponižující. Nemohlo tomu být jinak. K falešnému hnutí Konečné (KSČM), proruského dezinformátora Sterzika (Stačilo!) a agrobarona Jandejska (Stačilo!) se Maláčová už jednou lísala. Neúspěšně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Maláčová a Zaorálek vyrazili hájit „hodnoty“, kterým by se před deseti lety smáli

Sama pak řekla, že Stačilo! prakticky žádná levice není, že jde čistě o antisystémový projekt. O pár měsíců později Maláčová před Stačilo! prakticky kapitulovala.

Maláčová bude jen žoldnéř

A chystá se nyní i s celou stranou stát žoldnéřem ve službách uskupení, kterému se co do odpudivosti vyrovná jen Tomio Okamura (SPD). Koneckonců: Jak SPD, tak Stačilo! jsou programově i rétoricky prakticky k nerozeznání. I to mluví samo za sebe.

‚Chodí na schůze, jen když jsou volby.‘ Ostravská SOCDEM chce Zaorálkův přestup do jiné organizace Číst článek

Před takovými deseti lety by se programu, se kterým do voleb vyrazilo Stačilo!, sociální demokraté smáli. Dnes se Maláčová může přetrhnout v jeho obhajobě. Zcela dobrovolně se přitom postavila například vedle Daniela Sterzika, který patří k nejagresivnějším lidem v českém veřejném prostoru.

Staví se do role samozvaného lidového mluvčího a místo politiky nabízí lidem koncentrovanou nenávist. Jeho motivace jsou otevřeně škodolibé, sám se tím ani netají. Používá slovník konspirace a útočení na každého, s kým se neshodne.

Mír a obrana národních zájmů?

Právě Vidlák – tedy Sterzik – se na svých sítích spoluprací, tedy lépe řečeno pokořením SOCDEM, pochlubil. A krásně shrnul, za co nyní bude Maláčová se Zaorálkem bojovat.

25:59 V Maláčové jsem vždy viděl bojovnici, ale podlehla malověrným ve svém okolí, míní Šmarda Číst článek

„Priority hnutí Stačilo! zůstávají nezměněné – mír a diplomacie v mezinárodních vztazích, obrana českých národních zájmů. Chceme nulovou daň na základní potraviny, snížení věku odchodu do důchodu dle věku dožití ve zdraví, zrušení Senátu a zavedení obecného referenda jako nástroje občanů pro vyjádření se ke klíčovým zahraničně politickým i vnitropolitickým záležitostem. Ano, i o vystoupení z NATO a EU nebo přijetí eura.”

Neopomenul samozřejmě dodat, že Stačilo! je takzvaně vlastenecká levice, což v překladu znamená xenofobní, izolacionistická, konzervativní a ochotně spolupracující s oligarchií, fosilním lobby a bezesporu klidně i s krajní pravicí.

Destrukce SOCDEM?

Stačilo! schválilo spolupráci se SOCDEM pro sněmovní volby. Šmarda kvůli tomu ve straně končí Číst článek

Člověku bylo nejdřív sociální demokracie líto. Neschopnost zaujmout voliče, kteří dnes přešlapují u Babiše (ANO), byla tristní, ale alespoň tu nedocházelo k totálnímu popření hodnot, na kterých má levice stát. S Maláčovou však strana vstoupila ještě do další fáze. Naprosté destrukce.

Je nyní úplně jedno, jak vše dopadne. Pokud se někteří členové SOCDEM do Poslanecké sněmovny dostanou, nebudou poslanci SOCDEM, ale vazaly Stačilo! Pokud se nedostanou, nic zásadního se nestane.

Sociální demokracie tak jako tak přestává existovat – a v obou případech bude mít Maláčová a lidé kolem ní z ostudy kabát. Jak ale víme z dlouhodobého pozorování: Je to současné předsedkyni kdysi důležité české strany úplně jedno.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found