Do médií prosákla zajímavá spekulace. Podle serveru Aktuálně.cz zvažuje Jana Maláčová scénář, podle kterého by mohla být lídryní kandidátky hnutí ANO v Karlovarském kraji. Teplé místečko na kandidátce by měl dostat i Lubomír Zaorálek, který spolu s Maláčovou tvoří nejviditelnější tváře současné skomírající, nebo možná už úplně mrtvé Sociální demokracie. Komentář Praha 6:30 19. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek | Foto: Anna Boháčová | Zdroj: MF DNES + LN / Profimedia

Maláčová sama označuje tyto spekulace za drby a odmítá se k nim vyjádřit. O tom, že část členské základny SOCDEM uvažuje o migraci na kandidátky ANO, se však mluví už delší dobu. Ke zprávám, které se šíří politickými kuloáry, se odmítá vyjádřit i hegemon politické scény, tedy ANO.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Apolena Rychlíková: Maláčová se nejspíš rozhodla pohřbít Sociální demokracii. Vyměnila osud nejstarší politické strany u nás za osobní profit?

Poslední měsíce sledujeme neúspěšný boj Jany Maláčové, Lubomíra Zaorálka a prakticky celé strany Sociální demokracie o návrat na politické výsluní. Nejdříve tu byly snahy vyjednat koalici se Stačilo!, to však dalo přednost krajně pravicovým dezinformátorům a prokremelským influencerům, takže Maláčové pokusy vyšly naprázdno.

Potom započal přímý boj sociálních demokratů o voliče a voličky. Ten byl korunovaný heslem: Bydlení je naše zbrojení, které, ač patří k tomu nejhoršímu, co politické kampaně přinesly, bylo jen počátkem dalších dlouhodobých problémů.

Co by z toho měl Babiš?

Maláčové a Zaorálkovi se za poslední měsíce nedařilo zaujmout levicové voliče a voličky, kteří jsou povětšinou u Andreje Babiše (ANO), částečně pak rozdrobení mezi národovecké, konzervativní strany. Strana tak začala svou komunikaci vyostřovat, a to po vzoru Okamury (SPD) nebo Vidláka (Stačilo!).

23:49 Komunisté s námi nejdou a není se co divit. Spousta sociálních demokratů odešla, kritizuje Vícha Číst článek

Nepřekvapivě to nepřineslo žádné ovoce: na okrajových částech spektra je přerváno, za nacionálního konzervatistu se tu označuje pomalu každý druhý, agresivní antisystémová rétorika v podání Sociální demokracie působí jen jako levná napodobenina.

Proč by měl někdo volit stranu bez vlivu a moci, když tu má na výběr hned několik podobných, ale silnějších a vlivnějších?

O tom, že SOCDEM jedná s ANO o místech na kandidátkách, se začalo mluvit už před měsíci. V reakci na kuloární šeptandu začalo stranu opouštět poměrně dost viditelných lidí, pro které byla představa další, tentokrát zcela nedůstojné, kolaborace s Babišem, nepřijatelná.

Nyní debata pokročila o další významný kus: pokud by Jana Maláčová skutečně vedla kandidátku v Karlovarském kraji, jak se nyní odhaduje, byl by to konec SOCDEM. Definitivní, ne symbolický.

Analýza preferencí: Okamurova SPD vítězí v trendech druhý měsíc v řadě, pozice Motoristů je vratká Číst článek

Maláčová dlouhodobě operuje s tím, že chce zabránit propadnutí hlasů a zároveň se chce ucházet o pozice v Poslanecké sněmovně. To smysl sice dává. Pokud se však skutečně potvrdí, že způsob, jakým toho chce dosáhnout, je skrz účast na kandidátkách ANO, není na tom nic k ocenění. Otázkou samozřejmě zůstává, co by z toho měl Babiš.

Nabízí se jediná interpretace: vyluxování ubohých dvou procent, kterými nyní sociální demokraté disponují a zároveň definitivní zničení strany, která by jinak – kdyby bylo její vedení příčetné – mohla tvořit hodnotovou opozici vůči bezskrupulóznímu Babišovi.

Zdá se však, že Maláčová se Zaorálkem se rozhodli vydat jinou cestou a že nejspíše chtějí obětovat osud strany svému vlastnímu individuálnímu profitu. A to, řekněme si narovinu, není zrovna levicový přístup k věci.

Autorka je šéfredaktorka mediální platformy Page Not Found