Africké záležitosti se ve středoevropské optice jeví jako vzdálené, nebo dokonce nepodstatné. Proto po zprávě o vojenském puči v západoafrickém Mali nanejvýš zazní otázka, co tam vlastně ti vojáci z Evropy, včetně těch českých, pohledávají. Odpověď nabídne pohled na mapu a do statistik. Komentář Praha 6:29 30. srpna 2020

V prvním případě uvidíme region Sahelu na jižním pomezí Sahary, kde vzhledem k často nestabilním místním poměrům získávají pozice a vliv radikální islamisté, v druhém případě jsou to desítky až statisíce imigrantů, kteří se každoročně snaží z mnohdy mizerných politických i hospodářských poměrů přes Středomoří uniknout do Evropy – a to je důvod, proč dění v Africe není možné přehlížet.

Adam Černý: Puč v Mali trnem v evropské patě

Radikálnímu islamismu a jeho násilným metodám je nejlepší čelit na místě, proto také vznikla vojenská výcviková mise Evropské unie v Mali a její součástí jsou i čeští vojáci, kteří letos v červnu dokonce převzali její velení. Podmínkou této pomoci je souhlas místní vlády a úzká spolupráce s místní armádou.

Proto srpnový vojenský puč představuje pro unijní výcvikovou misi nemalý problém, protože v zemi přichází o legitimního politického partnera, a důležité je, že proti převratu se postavila řada afrických zemí, protože uznat pučisty znamená povzbudit podobné pokusy jinde.

Místo soupeření

Za těchto okolností by se zdálo nejjednodušší stáhnout vlajku a zatroubit k odchodu. Jenže v politice i ve vojenství platí pravidlo o vyplňování vakua, a takový tah by proto otevřel prostor džihádistům, kteří už jednou za podobných okolností pronikali od severních hranic Mali až k hlavnímu městu.

Evropská unie proto výcvikovou misi jen dočasně pozastavila s tím, že stejně jako Africká unie a organizace zemí západní Afriky, složená z někdejších francouzských kolonií, bude naléhat, aby pučističtí důstojníci předali co nejdříve moc civilistům.

Potíž jednoduchého řešení spočívá v tom, že cesta k němu není jednoduchá. Uspořádat volby, ze kterých by vzešla legitimní vláda, si vyžaduje čas a v Mali se o moc kromě vojáků zatím nikdo otevřeně neuchází – to opět nahrává radikálním islamistům. A je tu ještě problém elit, protože mnozí schopní důstojníci v afrických zemích procházeli výcvikem v zahraničí a mnohdy představují mezi domorodci špičku, s tou výhradou, že se učili velet, ne už ale vládnout, pokud vládu neomezíme jen na získání a udržení moci.

Nemůžeme zároveň přehlédnout, že Mali jako součást strategicky významného regionu Sahelu se podobně jako jiné africké země stalo místem soupeření mezi Západem a Ruskem a také Čínou. V této přetahované je na straně Západu, kde vlády musí brát ohled na veřejné mínění, jeden argument, a to, že stejně jako africké země prosazuje, aby vojáci co nejrychleji předali moc civilistům.

Autor je předseda Syndikátu novinářů ČR